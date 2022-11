Βασική στρατηγική της Ρωσίας η καταστροφή των ουκρανικών υποδομών

Στη μεγάλη πυραυλική επίθεση των Ρώσων στις 15 Νοεμβρίου αναφέρεται η σημερινή έκθεση του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας, σημειώνοντας πως στόχος της Ρωσίας είναι η καταστροφή των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας.

Πιο αναλυτικά:

«Το απόγευμα της 15ης Νοεμβρίου, η Ρωσία πραγματοποίησε έως και 80 επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, κυρίως εναντίον στόχων υποδομής ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Αυτός είναι πιθανότατα ο μεγαλύτερος αριθμός χτυπημάτων που έχει πραγματοποιήσει η Ρωσία σε μια μέρα από την πρώτη εβδομάδα της εισβολής.

Τα βλήματα εκτοξεύτηκαν από εναέριες, θαλάσσιες και χερσαίες πλατφόρμες, αν και μεγάλο ποσοστό πυραύλων αναχαιτίστηκε επιτυχώς.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει σημαντική μείωση της διαθέσιμης ισχύος από το εθνικό της δίκτυο. Αυτό θα έχει αντίκτυπο στην πρόσβαση των πολιτών σε επικοινωνίες, θέρμανση και παροχές νερού.

Τα συνεχιζόμενα πλήγματα σε αυτή την κλίμακα βασίζονται σε βάθος στα αποθέματα της Ρωσίας σε συμβατικούς πυραύλους κρουζ, καθώς η υποβάθμιση της εθνικής υποδομής της Ουκρανίας έχει γίνει βασικό στοιχείο της στρατηγικής προσέγγισης της Ρωσίας στην εκστρατεία.»

