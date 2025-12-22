Βανς για Ουκρανία: Πρόοδος στις συνομιλίες, «αγκάθι» οι εδαφικές παραχωρήσεις

Πρόοδος έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανίας, ωστόσο δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα επιτευχθεί ειρηνική διευθέτηση, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς σε συνέντευξή του στο βρετανικό μέσο UnHerd, η οποία δημοσιεύθηκε στις 22 Δεκεμβρίου.

«Νομίζω ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά αν με ρωτάτε σήμερα, δεν θα έλεγα με βεβαιότητα ότι θα καταλήξουμε σε μια ειρηνική λύση», ανέφερε ο Βανς.

«Θεωρώ ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να τα καταφέρουμε. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν και σοβαρές πιθανότητες να μην τα καταφέρουμε», πρόσθεσε.

Όπως αναμεταδίδει η Kyiv Independent, το Σαββατοκύριακο, Αμερικανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν συνομιλίες τόσο με ουκρανικές όσο και με ρωσικές αντιπροσωπείες. Σύμφωνα με τον Βανς, οι συνομιλίες κινούνται σε τρεις δύσκολους άξονες — Ουκρανία, Ρωσία και Ευρώπη — καθένας από τους οποίους έχει τις δικές του προτεραιότητες και «κόκκινες γραμμές».

Ο Βανς περιέγραψε αυτό που χαρακτήρισε ως μια κρίσιμη μετατόπιση στις διαπραγματεύσεις, λέγοντας ότι τα βασικά σημεία διαφωνίας συζητούνται πλέον ανοιχτά, αντί να συγκαλύπτονται.

«Η τομή που θεωρώ ότι έχουμε πετύχει είναι πως όλα τα ζητήματα έχουν πλέον βγει στο φως», είπε, προσθέτοντας ότι στα αρχικά στάδια υπήρχε «ένα είδος παιχνιδιού συσκότισης».

Οι εδαφικές παραχωρήσεις παραμένουν το βασικό εμπόδιο, σύμφωνα με τον Βανς, ο οποίος αναφέρθηκε ειδικά στις ρωσικές απαιτήσεις στην ανατολική Ουκρανία.

«Νομίζω ότι οι Ρώσοι θέλουν πραγματικά τον εδαφικό έλεγχο του Ντονέτσκ», είπε.

«Οι Ουκρανοί, εύλογα, το βλέπουν αυτό ως μείζον πρόβλημα ασφάλειας, ακόμη κι αν ιδιωτικά αναγνωρίζουν ότι τελικά πιθανότατα θα χάσουν το Ντονέτσκ — αλλά το “τελικά” μπορεί να σημαίνει σε 12 μήνες από τώρα, μπορεί και αργότερα».

Ο Βανς πρόσθεσε ότι δεν αντιτίθεται στη δημοσιοποίηση περιορισμένων πληροφοριών από τις συνομιλίες και ότι πιστεύει πως όλες οι πλευρές συμμετέχουν «καλή τη πίστει».

«Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε», είπε.