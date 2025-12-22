Βανς: Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη για ειρηνευτική συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας

Mια απαισιόδοξη εικόνα για την προοπτική επίτευξης ειρήνης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, παρουσίασε o αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει «εμπιστοσύνη» πως οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε συμφωνία καθώς η σύγκρουση φτάνει στο τέταρτο έτος της, όπως αναφέρει το Politico.

«Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε και νομίζω ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά καθισμένος εδώ σήμερα, δεν θα έλεγα με σιγουριά ότι θα καταλήξουμε σε μια ειρηνική λύση», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξη στο Unheard, η οποία δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα. Πρόσθεσε ότι «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το πετύχουμε, αλλά και μεγάλη πιθανότητα να μην το πετύχουμε».

Η δήλωση αυτή θεωρείται από τις πιο απαισιόδοξες μέχρι σήμερα από υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο, πιο συγκρατημένη όμως σε σχέση με την αισιοδοξία που έχουν εκφράσει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο απεσταλμένος για την ειρήνη Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος ηγείται των συνομιλιών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γουίτκοφ χαρακτήρισε τις πρόσφατες συνομιλίες του με Ουκρανούς και Ρώσους στο Μαϊάμι «εποικοδομητικές και παραγωγικές», χωρίς όμως να προσφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα, επισημαίνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και ότι και οι δύο πλευρές είναι «δεσμευμένες» στην επίτευξη ειρήνης.

Παρά την πρόοδο που ανέφεραν πρόσφατα δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και ο Τραμπ, τα πιο κρίσιμα ζητήματα παραμένουν άλυτα, όπως ο έλεγχος της περιοχής του Ντονμπάς, του πυρηνικού εργοστασίου Ζαπορίζια, η τύχη των Ρώσων στην Ουκρανία και των Ουκρανών στις περιοχές που ελέγχει η Ρωσία, καθώς και η ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον πόλεμο.

Ο Βανς τόνισε ότι η πρόταση Ζελένσκι για τη δημιουργία μιας «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» στο 15% του Ντονμπάς που ελέγχεται από την Ουκρανία αντιμετωπίζει τις ρωσικές αξιώσεις για πλήρη κατάληψη των υπόλοιπων εδαφών. Η απώλεια των υπόλοιπων τμημάτων του Ντονμπάς θα ήταν στρατηγικό πλήγμα για την Ουκρανία, δεδομένης της σημασίας της περιοχής για την άμυνα της χώρας.

Ο Πούτιν συνεχίζει να απαιτεί μέτρα όπως η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, εκλογές για την αντικατάσταση του Ζελένσκι και προστασία της ρωσικής γλώσσας, ενώ ο Ζελένσκι επικεντρώνεται σε ισχυρές δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Γουίτκοφ για τις «παραγωγικές» συναντήσεις ως την τελευταία εξέλιξη στις συνομιλίες, χωρίς περαιτέρω σχόλια από την ομάδα του Βανς.