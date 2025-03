Β. Μακεδονία: Τουλάχιστον 20 συλλήψεις για την πυρκαγιά σε ντίσκο - Επταήμερο εθνικό πένθος στη χώρα (vids)

Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η Βόρεια Μακεδονία μετά την πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης που άφησε πίσω της τουλάχιστον 59 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι βρίσκονται υπό έρευνα, με τους 15 από αυτούς να βρίσκονται υπό αστυνομική κράτηση, ενώ άλλοι ύποπτοι για συμμετοχή βρίσκονται σε νοσοκομείο.

Ο υπουργός Εσωτερικών Πάντσε Τοσκόφσκι δήλωσε ότι ο χώρος στην ανατολική πόλη Κοτσάνι, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά πριν από τα ξημερώματα, φαίνεται ότι λειτουργούσε παράνομα.

«Η εταιρεία αυτή δεν έχει νόμιμη άδεια εργασίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Η άδεια αυτή, όπως και πολλά άλλα πράγματα στη Μακεδονία στο παρελθόν, συνδέεται με δωροδοκία και διαφθορά», πρόσθεσε χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Οι περισσότεροι από αυτούς που σκοτώθηκαν από την πυρκαγιά, η οποία διέλυσε το νυχτερινό κέντρο Pulse κατά τη διάρκεια συναυλίας χιπ-χοπ, ήταν έφηβοι και νεαροί ενήλικες. Πάνω από 155 τραυματίστηκαν, πολλοί από αυτούς σοβαρά.

Οι εγκαταστάσεις είχαν προηγουμένως λειτουργήσει ως αποθήκη χαλιών στο Κοτσάνι, μια πόλη περίπου 60 μίλια (97 χιλιόμετρα) ανατολικά της πρωτεύουσας, των Σκοπίων. Δημοσιεύματα του Τύπου το περιέγραφαν ως «αυτοσχέδιο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης».

Ο πρωθυπουργός, Χρίστιαν Μίτσκοσκι δήλωσε ότι η απώλεια τόσων νέων ζωών είναι ανεπανόρθωτη. «Όλες οι αρμόδιες δυνάμεις θα κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των συνεπειών και τον προσδιορισμό των αιτιών αυτής της τραγωδίας».

Η πυρκαγιά, η οποία πιστεύεται ότι προκλήθηκε από τη χρήση πυροτεχνικών συσκευών ειδικών εφέ, ξέσπασε περίπου στις 2.35 π.μ. τοπική ώρα (1.35 π.μ. ώρα Ελλάδας). Ορισμένοι από αυτούς που μεταφέρθηκαν σε ιατρικές εγκαταστάσεις ήταν μόλις 14 ετών. Οι εικόνες έδειχναν την οροφή του κλαμπ από κυματοειδές σίδερο να έχει καεί και να έχει καταρρεύσει κατά τόπους, ενώ τα ξύλινα δοκάρια στο εσωτερικό του ήταν εκτεθειμένα και μαυρισμένα.

