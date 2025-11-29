Αζερμπαϊτζάν: Έφοδος της αστυνομίας στο σπίτι κορυφαίου στελέχους της αντιπολίτευσης - Ερευνάται για εμπλοκή σε απόπειρα πραξικοπήματος

Η αστυνομία στο Αζερμπαϊτζάν πραγματοποίησε το Σάββατο έρευνα στο σπίτι του Αλί Καρίμλι, του ηγέτη ενός από τα κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης στη χώρα, στο πλαίσιο μιας διευρυνόμενης έρευνας για μια ύποπτη απόπειρα πραξικοπήματος με στόχο την ανατροπή του προέδρου Ιλχάμ Αλίγιεφ.

Κυβερνητική πηγή του Αζερμπαϊτζάν δήλωσε στο Reuters ότι η κίνηση κατά του Καρίμλι, ο οποίος ηγείται του Κόμματος Λαϊκού Μετώπου του Αζερμπαϊτζάν (APFP) από το 2000, συνδέεται με μια συνεχιζόμενη ποινική υπόθεση εις βάρος του Ραμίζ Μεχντίγεφ, στενού συνεργάτη του πρώην προέδρου Χεϊντάρ Αλίγιεφ, ο οποίος κυβέρνησε το Αζερμπαϊτζάν μέχρι λίγο πριν από τον θάνατό του το 2003.

Δύο μέλη του APFP, ο Φαΐκ Αμίρλι και ο Μαμάντ Ιμπραχίμ, συνελήφθησαν το Σάββατο, δήλωσε στο Reuters ο αναπληρωτής του Καρίμλι, Σέιμουρ Χαζί. Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει άμεσα με τους δικηγόρους των τριών ανδρών.

Η Κρατική Υπηρεσία Ασφαλείας του Αζερμπαϊτζάν δεν έχει σχολιάσει την έρευνα.

Η κυβερνητική πηγή είπε ότι οι αρχές πιστεύουν πως ο Καρίμλι χρηματοδοτείται από τον Μεχντίγεφ, ο οποίος είχε ενταχθεί στην κυβέρνηση του Χεϊντάρ Αλίγιεφ ως επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης κατά τα πρώτα χρόνια της θητείας του το 1994.

Ο Ιλχάμ Αλίγιεφ, γιος του Χεϊντάρ, απέπεμψε τον Μεχντίγεφ το 2019 σε μια κίνηση που τότε θεωρήθηκε ότι στόχευε στην απομάκρυνση αξιωματούχων διορισμένων κατά τη θητεία του πατέρα του.

Τον περασμένο μήνα, δικαστήριο του Μπακού έθεσε τον 87χρονο Μεχντίγεφ σε κατ’ οίκον περιορισμό τεσσάρων μηνών, αφού τον απήγγειλε κατηγορίες για εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών κατάληψης της εξουσίας.

Ο Καρίμλι, ηγέτης του APFP, έχει συλληφθεί πολλές φορές σε σχέση με τη διοργάνωση διαδηλώσεων στο Αζερμπαϊτζάν, μια χώρα πλούσια σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο που έχει δεχθεί κριτική από δυτικές κυβερνήσεις για το ιστορικό της σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.