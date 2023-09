Αζερμπαϊτζάν: Άρχισε στρατιωτική επιχείρηση για να ανακαταλάβει το Ναγκόρνο - Καραμπάχ (vid)

Το Αζερμπαϊτζάν εξαπέλυσε στρατιωτική επιχείρηση για να ανακαταλάβει το διαφιλονικούμενο θύλακα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ στο νότιο Καύκασο, ο οποίος κατοικείται κυρίως από Αρμενίους.

Οι αρμενικές αρχές στο θύλακα, ο οποίος ανήκει στο Αζερμπαϊτζάν, ανέφεραν πως οι Αζέροι βομβαρδίζουν με ρουκέτες και πυροβολικό ολόκληρη την περιοχή κατά μήκος της πρώτης γραμμής.

The armed forces of Azerbaijan attack Stepanakert with drones․#Armenia #Azerbaijan #NagornoKarabakh #Baku #Stepanakert #Yerevan pic.twitter.com/MOHSebJN16