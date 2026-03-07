Αζερμπαϊτζάν: Αποτρέψαμε σχέδια σαμποτάζ του Ιράν με στόχο αγωγό πετρελαίου και ισραηλινούς στόχους

Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι απέτρεψε σειρά «τρομοκρατικών» ενεργειών σαμποτάζ που φέρεται να σχεδίαζαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, μεταξύ των οποίων και σχέδιο επίθεσης σε μεγάλο αγωγό πετρελαίου που διασχίζει τον Νότιο Καύκασο προς την Τουρκία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κρατικής Υπηρεσίας Ασφαλείας που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Azertag αργά την Παρασκευή, μεταξύ των πιθανών στόχων ήταν ο αγωγός πετρελαίου Μπακού–Τιφλίδα–Τσεϊχάν (BTC), η ισραηλινή πρεσβεία στο Αζερμπαϊτζάν, μια ασκεναζική συναγωγή καθώς και ηγετικό μέλος της αρχαίας εβραϊκής κοινότητας των Ορεινών Εβραίων (Mountain Jews) στη χώρα.

Το Ιράν δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής την ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο αγωγός BTC διέρχεται από τη Γεωργία και την Τουρκία και μεταφέρει πετρέλαιο προς την Ευρώπη, ενώ καλύπτει περίπου το ένα τρίτο των εισαγωγών πετρελαίου του Ισραήλ.

Ενδεχόμενη ζημιά στις υποδομές του θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο των παγκόσμιων τιμών ενέργειας, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα του.

Η ανακοίνωση του Αζερμπαϊτζάν ήρθε μόλις μία ημέρα αφότου το Μπακού δεσμεύθηκε να απαντήσει στην παραβίαση του εναέριου χώρου του από τέσσερα ιρανικά drones στον θύλακα του Ναχιτσεβάν, τα οποία τραυμάτισαν τέσσερα άτομα και προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές αεροδρομίου. Η Τεχεράνη αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έστειλε τα drones στο Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με τις αρχές του Μπακού, η έρευνα έδειξε ότι δύο Ιρανοί πολίτες και ένας Αζέρος συνεργάστηκαν για να μεταφέρουν στο Αζερμπαϊτζάν περισσότερα από επτά κιλά εκρηκτικών τύπου C-4, κατόπιν οδηγιών των Φρουρών της Επανάστασης. Οι αρχές έχουν εκδώσει διεθνή εντάλματα σύλληψης για τέσσερα άτομα.

Την Παρασκευή, το Αζερμπαϊτζάν διέταξε επίσης την εκκένωση των διπλωματών του από το Ιράν για λόγους ασφαλείας, εν μέσω ήδη τεταμένων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών λόγω των στενών δεσμών του Μπακού με το Ισραήλ και την Τουρκία.

