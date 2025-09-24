Αυξάνονται οι απειλές βίας για τα μεγάλα στελέχη των τεχνολογικών «κολοσσών»

Τα δύο τρίτα των υπευθύνων ασφαλείας μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών με έδρα τις ΗΠΑ δηλώνουν ότι η απειλή βίας κατά των στελεχών τους έχει αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια, με πολλούς από αυτούς να παρέχουν πλέον προστασία στα ανώτερα στελέχη και τις οικογένειές τους.

Μια έρευνα που διεξήχθη από την αμερικανική εταιρεία ασφάλειας και στελέχωσης Allied Universal σε 2.352 υπεύθυνους ασφαλείας μεγάλων και μεσαίων εταιρειών σε 31 χώρες, διαπίστωσε ότι οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απειλές βίας, με τον τεχνολογικό τομέα των ΗΠΑ να είναι ο πιο πληγείσα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Allied, Στιβ Τζόουνς, δήλωσε ότι τα μέτρα για την προστασία των στελεχών έχουν αυξηθεί δραματικά από την περσινή δολοφονία του διευθυντή της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον.

«Από τότε, ο αριθμός των στελεχών που προστατεύονται έχει διπλασιαστεί», δήλωσε ο Τζόουνς. «Κατά τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους, πραγματοποιήσαμε πέντε φορές περισσότερες αξιολογήσεις από ό,τι σε οποιοδήποτε προηγούμενο πλήρες οικονομικό έτος».

Από όλους τους υπεύθυνους ασφαλείας που συμμετείχαν στην έρευνα σε διάφορους τομείς, το 42% ανέφερε σημαντική αύξηση των απειλών βίας κατά στελεχών εταιρειών, με το ποσοστό αυτό να αυξάνεται στο 66% για τους υπεύθυνους ασφαλείας τεχνολογικών εταιρειών με έδρα τις ΗΠΑ.

Η έρευνα της Allied έδειξε ότι ένας παράγοντας που οδηγεί σε απειλές είναι η παραπληροφόρηση, με το 75% των υπεύθυνων ασφαλείας να δηλώνουν ότι οι εταιρείες τους έχουν στοχοποιηθεί από εκστρατείες παραπληροφόρησης ή αποπληροφόρησης που ενδέχεται να θέσουν το προσωπικό σε μεγαλύτερο κίνδυνο.

Ο Τζόουνς ανέφερε ότι εταιρείες στους τομείς της τεχνολογίας, της άμυνας και των φαρμάκων ήταν επίσης συχνά στόχος και ότι στελέχη που σχολίαζαν πολιτικά φορτισμένα ή ευαίσθητα θέματα, όπως ο πόλεμος στη Γάζα, μπορούσαν να διατρέχουν κίνδυνο.

Σε απάντηση, οι εταιρείες ενισχύουν τις διαδικασίες ασφαλείας, πραγματοποιούν αξιολογήσεις κινδύνου για τα στελέχη - ειδικά όταν ταξιδεύουν - και παρακολουθούν τις διαδικτυακές απειλές.



Το Reuters ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι η HSBC η μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης σε όρους ενεργητικού, σχεδίαζε να εντείνει την επιτήρηση του προσωπικού και των κτιρίων με περισσότερες κάμερες και βιομετρική πρόσβαση.

Η έρευνα της Allied, η οποία κατέχει τον βρετανικό όμιλο ασφαλείας G4S, διαπίστωσε ότι οι απειλές βίας κατά στελεχών ήταν υψηλότερες στις ΗΠΑ από τον παγκόσμιο μέσο όρο και ότι περισσότερες εταιρείες στη Βρετανία παρείχαν προσωπική προστασία σε στελέχη από οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη.