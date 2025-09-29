Αυτό είναι το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα - Πώς θα τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τον οδικό χάρτη του Ντόναλντ Τραμπ για να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα, σύμφωνα με το Reuters.

Η Γάζα θα μετατραπεί σε μια περιοχή ελεύθερη από εξτρεμισμό και τρομοκρατία, που δεν θα απειλεί τους γείτονές της. Θα αναπτυχθεί εκ νέου προς όφελος των κατοίκων της, οι οποίοι έχουν υποφέρει αρκετά. Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν σε αυτήν την πρόταση, ο πόλεμος θα λήξει άμεσα.

BREAKING: President Trump releases "Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict" ahead of press conference with Israel's Benjamin Netanyahu. pic.twitter.com/z6oclEULpY — Fox News (@FoxNews) September 29, 2025

Το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει ή καταλάβει τη Γάζα και κάνενας δεν θα υποχρεωθεί να φύγει από τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα μπορούν να το κάνουν ελεύθερα και να επιστρέψουν επίσης.

Ακόμη, θα δημιουργηθεί ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης του Τραμπ «για την ανοικοδόμηση και την αναζωογόνηση της Γάζας».

Εντός 72 ωρών από τη δημόσια ανακοίνωση του Ισραήλ ότι αποδέχεται τη συμφωνία, όλοι οι όμηροι -ζωντανοί και νεκροί- θα επιστραφούν. Μετά την απελευθέρωση όλων των ομήρων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας, καθώς και 1.700 Παλαιστίνιους από τη Γάζα που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων όλων των γυναικών και παιδιών που κρατούνται στο πλαίσιο αυτό.

Για κάθε νεκρό Ισραηλινό όμηρο, το Ισραήλ θα παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων από τη Γάζα.

Μετά την επιστροφή όλων των ομήρων, τα μέλη της Χαμάς θα δεσμευτούν να αφοπλιστούν και θα λάβουν αμνηστία. Όσα μέλη επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα θα έχουν ασφαλή δίοδο προς τρίτες χώρες («χώρες υποδοχής»).

Επίσης, οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με Άραβες και διεθνείς εταίρους «για την ανάπτυξη μιας προσωρινής διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης που θα αναπτυχθεί άμεσα στη Γάζα».

Η είσοδος και η διανομή βοήθειας θα προχωρήσουν χωρίς παρεμβολές από δύο μέρη μέσω του ΟΗΕ

Τέλος, η Γάζα θα διοικείται από μια προσωρινή μεταβατική αρχή - μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική, μη πολιτική επιτροπή αρμόδια για τη διαχείριση των δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών για τους κατοίκους της Λωρίδας. Η επιτροπή θα αποτελείται από ικανούς Παλαιστινίους και διεθνείς εμπειρογνώμονες, υπό την εποπτεία ενός νέου διεθνούς μεταβατικού οργάνου, του «Συμβουλίου Ειρήνης», με πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ.

Επιπλέον, μέλη και ηγέτες κρατών θα ανακοινωθούν αργότερα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ.

Το όργανο αυτό θα καθορίζει το πλαίσιο και θα διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας, έως ότου η Παλαιστινιακή Αρχή ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων (όπως προτάθηκε, μεταξύ άλλων, στο Ειρηνευτικό Σχέδιο Τραμπ του 2020 και στην πρωτοβουλία Σαουδικής Αραβίας–Γαλλίας) και μπορέσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα να αναλάβει ξανά τον έλεγχο της Λωρίδας.

Το Συμβούλιο θα εφαρμόσει τα κορυφαία διεθνή πρότυπα για να δημιουργήσει μια σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους της Γάζας και θα προσελκύει επενδύσεις.

Fox News: Τα 20 σημεία του σχεδίου του Τραμπ