Αυστρία, Τσεχία και Σλοβακία: Να μειωθεί το κόστος ενέργειας στην ΕΕ για να διαφυλαχθεί η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει ώστε να μειωθούν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για να διαφυλαχθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, επισήμαναν σήμερα οι πρωθυπουργοί της Αυστρίας, της Τσεχίας και της Σλοβακίας, ενόψει της άτυπης συνόδου των ηγετών με αντικείμενο συζήτησης την ισχυροποίηση της οικονομίας του μπλοκ.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν την Πέμπτη σε ένα κάστρο του Βελγίου για να συζητήσουν με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν παγκόσμιους παίκτες, όπως την Κίνα και τις ΗΠΑ.

Η Τσεχία και η Σλοβακία πιέζουν ώστε να υιοθετηθούν μέτρα για τη μείωση της τιμής της ενέργειας για να στηριχθεί η οικονομία τους που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη βιομηχανία. Επικρίνουν κυρίως το κόστος των δικαιωμάτων που αγοράζουν ή πωλούν οι εταιρείες για να καλύψουν τις εκπομπές αερίων των εγκαταστάσεών τους, με βάση το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS) της ΕΕ.

«Αν δεν υπάρξει τίποτα άλλο παρά μόνο ένα άτυπο συμπέρασμα, ότι θα μειώσουμε τις τιμές του ηλεκτρικού, θα θεωρήσω τη σύνοδο αυτή μεγάλη επιτυχία», είπε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός, Ρόμπερτ Φίτσο, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, μετά τις συνομιλίες με τους ομολόγους του της Αυστρίας και της Τσεχίας στην Μπρατισλάβα.

Ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ είπε ότι η τιμή του φυσικού αερίου είναι ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει το κόστος της ενέργειας και το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις, ζητά από άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να στηρίξουν την πρωτοβουλία για την επιβολή ανώτατου ορίου στην τιμή των δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα με βάση το τρέχων Σύστημα Εμπορίας (ETS1) και παράλληλα να αναβληθεί η εφαρμογή του Συστήματος ETS2, με το οποίο το κόστος θα επεκταθεί και στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές και τη θέρμανση των κτιρίων.

Ένα εσωτερικό έγγραφο που περιήλθε σε γνώστη του πρακτορείου Reuters δείχνει ότι η ΕΕ εξετάζει τρεις επιλογές για την αναθεώρηση του τρέχοντος συστήματος ETS. Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, και η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, αναμένεται ότι θα πιέσουν για την υιοθέτηση μιας συντονισμένης στρατηγικής της ΕΕ με στόχο να στηρίξουν τις επιχειρήσεις, να προσελκύσουν επενδύσεις και να ενισχύσουν την ενιαία αγορά.