Αυστρία: Νεκρό 14χρονο αγόρι από επίθεση με μαχαίρι - Τέσσερις τραυματίες (vid)

Ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του νωρίτερα σήμερα στο Βίλαχ της Αυστρίας, κατά την διάρκεια επίθεσης με μαχαίρι από 23χρονο Σύρο. Στην ίδια επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται η αυστριακή εφημερίδα Kurier, το περιστατικό συνέβη στο κέντρο της πόλης, με τον δράστη να κατεβαίνει ξαφνικά από αυτοκίνητο και να επιτίθεται με το μαχαίρι του εναντίον περαστικών.

A 23-year-old Syrian asylum seeker randomly stabbed five people on the street near the Drau Bridge in Villach, killing a 14-year-old boy. A food delivery driver stopped the attack by hitting him with a car. #villach pic.twitter.com/BuYcuhi795

Ένας 42χρονος, επίσης Σύρος, εργαζόμενος σε εταιρία ταχυμεταφορών, βρέθηκε μπροστά στην επίθεση και, προκειμένου να αποτρέψει τον δράστη, τον χτύπησε με το αυτοκίνητό του.

Ο 23χρονος συνελήφθη λίγο αργότερα και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν κάτοχος άδειας παραμονής και μέχρι τώρα δεν είχε απασχολήσει τις αρχές.

BREAKING:



Terrorist attack in Villach, Austria.



A Syrian asylum seeker stabbed 5 random people on the street, killing a 14-year-old boy.



Witnesses say he shouted “Allahu Akbar” after the attack and was smiling when arrested by the police. Source: Salzburger Nachrichten. pic.twitter.com/NWmLg4IQxl