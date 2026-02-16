Αυστρία: Δίωξη για τρομοκρατία σε 21χρονο που σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

Οι εισαγγελικές αρχές της Βιέννης άσκησαν δίωξη για τρομοκρατία και άλλα αδικήματα σε έναν Αυστριακό 21 ετών ο οποίος συνελήφθη το 2024, λίγο πριν από μια συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στην Αυστρία, όπου όπως λένε, σκόπευε να εξαπολύσει επίθεση.

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον ύποπτο, τον οποίο δεν κατονόμασαν, ότι παρασκεύασε μικρή ποσότητα τριυπεροξειδίου της ακετόνης (TATP) και επιχείρησε να αγοράσει παράνομα όπλα. Συνελήφθη τον Αύγουστο του 2024, τον ίδιο μήνα που ακυρώθηκαν, την τελευταία στιγμή, οι συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ, αφού οι αυστριακές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν μια επίθεση. Μόνο στην Αυστρία αναμένονταν 170.000 θεατές στις συναυλίες αυτές.

Τα αυστριακά μέσα ενημέρωσης, που αναφέρουν τον ύποπτο με το όνομα «Μπέραν Α.», μετέδωσαν ότι είναι ο μοναδικός που έχει συλληφθεί μέχρι τώρα στην Αυστρία για την υπόθεση αυτή. Ο δικηγόρος του δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για κάποιο σχόλιο, όμως στο παρελθόν έχει αμφισβητήσει τις κατηγορίες.

Οι εισαγγελικές αρχές πιστεύουν ότι ο ύποπτος ήταν μέλος του Ισλαμικού Κράτους και φέρεται ότι αναζητούσε στο διαδίκτυο πληροφορίες για ένα είδος βόμβας διασποράς που χρησιμοποιούσε η οργάνωση αυτή, καθώς επίσης και ότι διέδιδε «προπαγανδιστικό υλικό» του ΙΚ. Εάν κριθεί ένοχος, κινδυνεύει να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Ο νεαρός φέρεται ότι είχε εμπλακεί και σε άλλες απόπειρες επιθέσεων στο εξωτερικό, κυρίως στο Ντουμπάι και την Κωνσταντινούπολη. Πέρυσι, δικαστήριο του Βερολίνου καταδίκασε σε φυλάκιση 18 μηνών με αναστολή έναν από τους συνεργούς του, έναν Σύρο ηλικίας 16 ετών.