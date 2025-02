Αυστρία: Διαδήλωση κατά της πιθανής συγκυβέρνησης υπό το ακροδεξιό κόμμα

Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι διαδήλωσαν το βράδυ της Τρίτης (4/2) στην Βιέννη κατά του πιθανού σχηματισμού κυβέρνησης υπό το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ).

Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας, από την καγκελαρία έως τα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος σήμερα Λαϊκού Κόμματος (ÖVP), το οποίο διαπραγματεύεται έναν κυβερνητικό συνασπισμό με την ακροδεξιά. Με συνθήματα όπως «ανθρώπινα δικαιώματα αντί για ακροδεξιούς ανθρώπους» και «Ο Κικλ δεν είναι ο καγκελάριος του λαού», οι διαδηλωτές υπενθύμισαν και την 25η επέτειο από την πρώτη συνεργασία ÖVP και FPÖ.

Το 2000 τα δύο κόμματα συμφώνησαν σε συνεργασία, με καγκελάριο όμως τον αρχηγό του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος, Βόλφγκανγκ Σύσελ. Τώρα τα πράγματα έχουν αντιστραφεί και ο νέος καγκελάριος θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο αρχηγός του FPÖ Χέρμπερτ Κικλ.

Thousands protest in Vienna against negotiations for Austria's first far-right-led government, with efforts to form a ruling coalition dragging on in the Alpine nation of nine million people

