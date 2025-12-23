Αυστραλία: Ο πρωθυπουργός Αλμπανέζι προκάλεσε τον πρόεδρο του Ισραήλ Χέρτζογκ στη χώρα

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε σήμερα ότι προσκάλεσε τον Ισραηλινό πρόεδρο, Ισαάκ Χέρτζογκ να επισκεφθεί την Αυστραλία, ενώ εξέφρασε το σοκ και τον αποτροπιασμό του για την επίθεση που εξαπολύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα εναντίον της εβραϊκής κοινότητας στη διάρκεια της γιορτής Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ.

Ο Χέρτζογκ δήλωσε ότι θα αποδεχθεί την πρόσκληση και επεσήμανε ότι ο πρόεδρος της Εβραϊκής Ομοσπονδίας Αυστραλίας τον προσκάλεσε επίσης στη χώρα και εξέφρασε την ελπίδα να την επισκεφθεί.

Στο μεταξύ η Νέα Νότια Ουαλία, η πιο πολυπληθής πολιτεία της Αυστραλίας, θα υιοθετήσει αυστηρότερη νομοθεσία για την οπλοκατοχή, θα απαγορεύσει τα τρομοκρατικά σύμβολα και θα περιορίσει τις διαδηλώσεις στον απόηχο της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ.

Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να υιοθετηθεί από την άνω βουλή της Νέας Νότιας Ουαλίας σήμερα.

Η κεντροαριστερή κυβέρνηση της πολιτείας έχει προτείνει να περιοριστεί σε 4 ο αριθμός των όπλων που μπορεί να έχει κανείς στην κατοχή του, με εξαίρεση τους αγρότες οι οποίες θα μπορούν να έχουν έως δέκα.

Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στην επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ εναντίον της εβραϊκής κοινότητας στις 14 Δεκεμβρίου. Η τραγωδία αυτή προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη και επανέφερε στο προσκήνιο τις εκκλήσεις για αυστηροποίηση της νομοθεσίας περί οπλοκατοχής, αλλά και την ανάληψη δράσης κατά του αντισημιτισμού.

Ο Αλμπανέζι δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα του λόγου μίσους και του ελέγχου της οπλοκατοχής, συνεργαζόμενη με τις πολιτείες.

Η Αυστραλία αυστηροποίησε τη νομοθεσία περί οπλοκατοχής το 1996 έπειτα από μια επίθεση από την οποία σκοτώθηκαν 35 άνθρωποι.

Ωστόσο το αρχείο της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας έδειξε ότι περισσότεροι από 70 άνθρωποι στην πολιτεία, πρωτεύουσα της οποίας είναι το Σίδνεϊ, έχουν στην κατοχή τους περισσότερα από 100 όπλα ο καθένας. Μάλιστα εντοπίστηκε ένας ο οποίος διαθέτει 298 πυροβόλα όπλα.

Δημοσκόπηση της εφημερίδας Sydney Morning Herald που δημοσιεύθηκε σήμερα έδειξε ότι τα τρία τέταρτα των Αυστραλών επιθυμούν να αυστηροποιηθεί η νομοθεσία περί οπλοκατοχής.