Αυτοί είναι οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ που σκότωσαν 11 άτομα, ανάμεσά τους ένα 12χρονο κορίτσι, σε εβραϊκή γιορτή (pics&vid)

Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε σήμερα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, όταν δύο ύποπτοι άνοιξαν πυρ σε πολυσύχναστο σημείο, προκαλώντας σκηνές πανικού και αφήνοντας πίσω τους νεκρούς και τραυματίες.

Όπως φαίνεται στο σοκαριστικό βίντεο, οι δύο ένοπλοι ανεβαίνουν σε μια γέφυρα και πυροβολούν εν ψυχρώ οποιονδήποτε έχουν οπτική επαφή. Στην συνέχεια ο ένας κατεβαίνει από την άλλη πλευρά της γέφυρας και κατευθύνεται προς τα αριστερά, όπου συνέχιζε τους πυροβολισμούς.

Μετά από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία, ο ένας από τους δύο δράστες εξουδετερώθηκε, όπως φαίνεται στο βίντεο.

#Breaking: This 10-minute-long footage shows the moment two terrorists—Naveed Akram from #Pakistan and Khaled al-Nablusi from #Lebanon (of Palestinian origin)—barricaded themselves on a pedestrian bridge after carrying out the deadly #BondiBeach terrorist attack in #Sydney.



The… pic.twitter.com/IAjL0cIjYF — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) December 14, 2025

Οι δύο δράστες του μακελειού

Ό φωτογραφικός φακός κατάφερε να βρει και τους δύο δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ. Ο μαυροφορεμένος άνδρας είναι ο 24χρονος Naveed Akram και ο άνδρας στα δεξιά είναι ο έτερος δράστης, για τον οποίο αναζητούνται στοιχεία.

Ο Naveed Akram αναφέρεται ότι ζει στο Bonnyrigg, ένα προάστιο του Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το σενάριο να υπήρξε και τρίτος δράστης, ωστόσο ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο.

Ένας από τους δράστες έχει επίσης σκοτωθεί και ένας άλλος τραυματίστηκε και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις αυστραλιανές Αρχές, 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα κορίτσι 12 ετών αλλά και ένας από τους ενόπλους, ενώ 29 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και δύο αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο μετά τους πρώτους πυροβολισμούς.

Ένας Ισραηλινός πολίτης είναι μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Στόχος η εβραϊκή κοινότητα

Συγκλονιστικές στιγμές έζησαν οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ της Αυστραλίας για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής Χανουκά, όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 11 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 29, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές Αρχές. Ένας Ισραηλινός πολίτης είναι μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Ένας από τους δράστες έχει επίσης σκοτωθεί και ένας άλλος τραυματίστηκε και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ εξετάζεται το σενάριο να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο στην επίθεση.

Ο Μίνς, σε δηλώσεις του μετά την επίθεση, τόνισε ότι το εν λόγω περιστατικό αφορά σε στοχευμένη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας.

«Γνωρίζουμε ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι εκεί για να γιορτάσουν μια χαρούμενη περίσταση — την γιορτή του Χανουκά. Και υπήρχαν πάνω από 1.000 άτομα εκεί όταν συνέβη αυτό. Λόγω των περιστάσεων του συμβάντος απόψε, στις 9:36 μ.μ., κήρυξα ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση», επισημαίνει.

#Breaking: #NSW Premier Chris Minns has dubbed the #Bondibeach attack a “terrorist event” and vowed it will be met with a swift law & order response. He confirmed 12 people have been killed including one gunman. He said his heart bleeds for the Jewish community #Australia pic.twitter.com/CG1cWnM3Tf — Farid Y. Farid (@FaridYFarid) December 14, 2025

Ταυτόχρονα, ο αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, ανέφερε ότι 29 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί και δύο αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

BREAKING: Video shows gunmen opening fire at Bondi Beach in Sydney, Australia, reports of multiple victims. pic.twitter.com/aL9lvRJWMU — AZ Intel (@AZ_Intel_) December 14, 2025

Μάλιστα, ο Λάνιον δηλώνει ότι θα υπάρξει μια «σημαντική έρευνα» υπό την καθοδήγηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. «Δεν θα μείνει τίποτα ανεξερεύνητο», προσθέτει. Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το αν υπάρχει και τρίτος δράστης.

Two people are in police custody at Bondi Beach; however, the police operation is ongoing and we continue to urge people to avoid the area.



Please obey ALL police directions. Do not cross police lines. — NSW Police Force (@nswpolice) December 14, 2025

Το χρονικό της επίθεσης στην παραλία

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι περίπου στις 18:40 τοπική ώρα, την Κυριακή, δύο άνδρες αποβιβάστηκαν από όχημα στην Campbell Parade, κοντά στο Bondi Pavilion, και άνοιξαν πυρ. Βίντεο που καταγράφηκαν από παρευρισκόμενους φέρονται να δείχνουν δύο άτομα ντυμένα στα μαύρα να πυροβολούν κοντά στην παραλία.

People running as Two Shooters attack Jewish Hannukah event in Bondi Beach, Sydney, Australia. pic.twitter.com/uMrn6hWx2n — Baatein Stock Ki (@BaateinStockKi) December 14, 2025

Μουσουλμάνος ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ αφόπλισε τον ένα δράστη της επίθεσης μίσους στο Σϊδνεϊ, τον τραυμάτισε ο άλλος

Στο νοσοκομείο για να χειρουργηθεί, έχει μεταφερθεί ο πολίτης που αφόπλισε έναν από τους δύο ενόπλους κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην παραλία Μπόντι στο Σίδνεϊ την Κυριακή, σύμφωνα με δηλώσεις συγγενή του στα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο «7NEWS», ένας άνδρας με το όνομα Μουσταφά αποκάλυψε ότι ο πολίτης που παρενέβη είναι ο 43χρονος Μουσουλμάνος ξάδελφός του, Αχμέντ αλ Αχμέντ, πατέρας δύο παιδιών. Όπως ανέφερε, ο 43χρονος, ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ, δεν είχε καμία εμπειρία με όπλα και βρέθηκε τυχαία στο σημείο, όταν αποφάσισε να ρισκάρει τη ζωή του για να αντιμετωπίσει τον ένοπλο.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία ο άνδρας πλησιάζει τον ένοπλο από πίσω, την ώρα που εκείνος πυροβολούσε αδιακρίτως προς πολίτες που προσπαθούσαν να διαφύγουν. Στο υλικό φαίνεται να τον ακινητοποιεί, να του αποσπά το όπλο και να το στρέφει προς το μέρος του, αναγκάζοντάς τον να υποχωρήσει έρποντας πριν τραπεί σε φυγή προς τον δεύτερο ένοπλο, ο οποίος συνέχιζε να πυροβολεί.

Over 2,000 members of the Jewish community held a Hanukkah celebration at Bondi Beach, Australia.



Two men armed with guns opened fire on the crowd in a mass shooting. pic.twitter.com/c8qKnUU0cD — Collector (@AppsCollector) December 14, 2025

Αφού αφόπλισε τον δράστη, ο άνδρας σήκωσε τα χέρια ψηλά, προκειμένου να καταστήσει σαφές σε τυχόν αστυνομικούς που βρίσκονταν κοντά ότι δεν αποτελούσε απειλή. Στη συνέχεια, άφησε το όπλο στο έδαφος και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Άλλα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

BREAKING: 🔴



At least seven people, including a police officer, have been shot at Bondi Beach in Sydney, Australia.



Contributed by @AZ_Intel_. pic.twitter.com/8Oip5W4HYY — Open Source Intel (@Osint613) December 14, 2025

🇦🇺BONDI SHOOTING



My god…what is HAPPENING to Australia?



pic.twitter.com/z42tVr9yP3 — Katherine Deves Morgan 🇦🇺🚺 (@deves_katherine) December 14, 2025

Πηγή: AP Photo/Mark Baker

Πηγή: AP Photo/Mark Baker

Πηγή: AP Photo/Mark Baker

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο ένας από τους δύο δράστες της επίθεσης, ο οποίος σύμφωνα με το αυστραλιανό ABC ένας από τους δράστες των πυροβολισμών έχει ταυτοποιηθεί ως ο Ναβίντ Ακράμ από το Μπόνιριγκ στη νοτιοδυτική περιοχή του Σίδνεϊ.

Ένας αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, αναφέρει ότι η οικία του κ. Ακράμ στο Μπόνιριγκ ερευνάται από την αστυνομία.

BREAKING:



ABC News confirms that one of the terrorist’s name is Naveed Akram.



10 people were killed in today’s terrorist attack against a Hanukkah celebration in Sydney. Mass-immigration to the West vastly increases the risk of Islamist terrorist attack in West. pic.twitter.com/R8CbqHQ3Yy — Visegrád 24 (@visegrad24) December 14, 2025

Ο αφοπλισμός του δράστη από θαρραλέο πολίτη

Την ίδια ώρα, βίντεο που κυκλοφόρησε από την παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ καταγράφει έναν ψύχραιμο πολίτη ο οποίος αφόπλισε έναν εκ των ενόπλων δραστών κατά τη διάρκεια επίθεσης με πυροβολισμούς, αποτρέποντας ενδεχομένως περαιτέρω απώλειες ανθρώπινων ζωών, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Australia : An unarmed civilian pounced and disarmed one of the terrorists & saved many lives.



This man is a hero! 👏🏻#bondibeachpic.twitter.com/tdMCn0sv0c — Shilpa (@shilpa_cn) December 14, 2025

Όπως αναφέρουν αυστραλιανά ΜΜΕ, την ώρα που ένας από τους υπόπτους άνοιξε πυρ κοντά στο πάρκινγκ της Campbell Parade, ο πολίτης κινήθηκε προς το μέρος του. Καθώς οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν, άνδρας ντυμένος με μαύρο παντελόνι και λευκό πουκάμισο χρησιμοποίησε σταθμευμένα οχήματα ως κάλυψη, προχωρώντας προσεκτικά μέσα στον χώρο στάθμευσης.

Όταν πλησίασε σε κοντινή απόσταση, ο πολίτης όρμησε πάνω στον ένοπλο, τον έριξε στο έδαφος και ενεπλάκη σε σωματική πάλη μαζί του, μέχρι να καταφέρει να του αποσπάσει το όπλο και να τον ακινητοποιήσει. Στη συνέχεια, στρέφοντας το όπλο προς τον δράστη, τον ανάγκασε να υποχωρήσει προς γειτονική γέφυρα, όπου φέρεται να βρισκόταν δεύτερος συνεργός.

Βίντεο από τη στιγμή που οι δράστες ανοίγουν πυρ

Συγκλονιστικά είναι και τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απεικονίζουν τους δύο δράστες να πυροβολούν προς τον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος.

Praying for all those at Bondi Beach which was hosting a Jewish event for the first night of Hanukkah.

Enough.

🙏 🇦🇺 ❤️ pic.twitter.com/9942NDLi8s — Dan Wootton (@danwootton) December 14, 2025

Drone footage capturing the shootout between gunmen and police.



Related to recent Mass shooting in Bondi Beach, Sydney, Australia.

pic.twitter.com/fQOOwlcdo8 — Maddy M (@Maddy_M9) December 14, 2025

Νετανιάχου: Είχα πει στον Αλμπανέζε ότι η κυβέρνησή του ρίχνει λάδι «στη φωτιά του αντισημιτισμού»

Μιλώντας λίγες ώρες μετά τη φονική τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια εορτασμού του Χανουκά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε ότι τον Αύγουστο έστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε, κατηγορώντας την Καμπέρα ότι ρίχνει λάδι «στη φωτιά του αντισημιτισμού».

Παραφράζοντας την επιστολή του, ο Νετανιάχου σημειώνει ότι η πολιτική του Αλμπανέζε, η οποία περιλαμβάνει την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, ενθαρρύνει «το μίσος κατά των Εβραίων που τώρα κυριαρχεί στους δρόμους σας. Ο αντισημιτισμός είναι ένας καρκίνος. Εξαπλώνεται όταν οι ηγέτες παραμένουν σιωπηλοί. Πρέπει να αντικαταστήσετε την αδυναμία με δράση».

Ο Νετανιάχου συνεχίζει, λέγοντας ότι η επίθεση ήταν «φρικτή. Ψυχρός φόνος. Ο αριθμός των θυμάτων δυστυχώς αυξάνεται κάθε λεπτό. Είδαμε το βάθος του κακού. Είδαμε επίσης την κορυφή του εβραϊκού ηρωισμού», λέει, επισημαίνοντας τον περαστικό που καταγράφηκε να παλεύει για να πάρει το όπλο από τα χέρια ενός από τους δράστες.

«Βρισκόμαστε σε μια μάχη ενάντια στον παγκόσμιο αντισημιτισμό και ο μόνος τρόπος για να τον καταπολεμήσουμε είναι να τον καταγγείλουμε και να τον πολεμήσουμε», συνεχίζει ο Νετανιάχου. «Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό κάνουμε στο Ισραήλ. Οι IDF και οι δυνάμεις ασφαλείας μας, μαζί με την κυβέρνησή μας και τον λαό μας, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό».

Σε μια έμμεση επίθεση κατά της αυστραλιανής κυβέρνησης, ο Νετανιάχου τονίζει: «Θα συνεχίσουμε να καταγγέλλουμε όσους δεν καταγγέλλουν, αλλά ενθαρρύνουν. Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε από τους ηγέτες των ελεύθερων εθνών να κάνουν όσα απαιτούνται. Δεν θα τα παρατήσουμε, δεν θα σκύψουμε το κεφάλι, θα συνεχίσουμε να πολεμάμε όπως έκαναν οι πρόγονοί μας».

Κύμα διεθνών αντιδράσεων μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ - «Καταδικάζουμε τον αντισημιτισμό»

Η διεθνής κοινότητα καταδικάζει με σφοδρότητα την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ, όταν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής, Χανουκά, δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες.

Ηγέτες και αρχηγοί κρατών από όλον τον κόσμο καταδικάζουν τον τις αντισημιτικές ενέργειες που αυξάνονται όλο και περισσότερο παγκοσμίως.

Η διεθνής κοινότητα καταδικάζει με σφοδρότητα την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ, όταν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής, Χανουκά, δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες.

Ηγέτες και αρχηγοί κρατών από όλον τον κόσμο καταδικάζουν τον τις αντισημιτικές ενέργειες που αυξάνονται όλο και περισσότερο παγκοσμίως.

Αρχικά, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού εξέφρασε την αλληλεγγύη του απέναντι στην εβραϊκή κοινότητα, τόνισε μέσα από ανάρτησή του στο Χ, ότι «ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας».

Deeply shocked by today’s attacks in Sydney during Hanukkah celebration. I condemn this violence in the strongest terms. We stand in solidarity with the Jewish communities everywhere. Antisemitism and hatred have no place in our societies. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 14, 2025

Ομοίως, και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή, αφού εξέφρασε τη θλίψη και τη συμπαράστασή του προς τα θύματα, τόνισε ότι «θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ακούραστα ενάντια στο αντισημιτικό μίσος, το οποίο μας πληγώνει όλους, όπου κι αν μας χτυπήσει».

In Sydney, an antisemitic terrorist attack struck families gathered to celebrate Hanukkah.



France extends its thoughts to the victims, the injured and their loved ones. We share the pain of the Australian people and will continue to fight relentlessly against antisemitic hatred,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 14, 2025

Με τη σειρά του, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς σημείωσε ότι «πρόκειται για μια επίθεση στις κοινές μας αξίες. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό — εδώ στη Γερμανία και σε όλο τον κόσμο».

The antisemitic attack at Bondi Beach during Hanukkah leaves me utterly shocked. My thoughts are with the victims and their families.



This is an attack on our shared values. We must fight antisemitism — here in Germany and around the world. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) December 14, 2025

«Βαθιά συγκλονισμένος» από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ στην Αυστραλία δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ και σε ανάρτησή του στο «Χ» έκανε λόγο για «πράξη μίσους που στρέφεται εναντίων όλων των Εβραίων παγκοσμίως την πρώτη ημέρα του Χάνουκα».

Η σκέψη μας βρίσκεται με τις οικογένειες των δολοφονηθέντων, τους τραυματίες και την εβραϊκή κοινότητα, αναφέρει.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε σθεναρά την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ, όπως και «κάθε μορφή βίας και αντισημιτισμού».

Seguo con profondo dolore le drammatiche notizie che arrivano da Sydney. Nel condannare ancora una volta con fermezza ogni forma di violenza e di antisemitismo, l’Italia esprime il proprio cordoglio per le vittime e si stringe ai loro cari, ai feriti, alle comunità ebraiche e… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 14, 2025

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Βρετανία, Κιρ Στάρμερ καταδίκασε, επίσης, την επίθεση στην Αυστραλία και υπογράμμισε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο θα στέκεται πάντα στο πλευρό της Αυστραλίας και της εβραϊκής κοινότητας».

Chanukah should be a time of celebration and joy.



The news that the Bondi beach attack was an antisemitic terrorist attack against Jewish families at a Chanukah event is sickening.



My thoughts are with the victims and their families.



The United Kingdom will always stand with… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) December 14, 2025

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ανάρτησή της εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη στηρίζει την Αυστραλία και τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Είμαστε ενωμένοι ενάντια στη βία, τον αντισημιτισμό και το μίσος».

Shocked by the tragic attack at Bondi Beach.



I send my heartfelt condolences to the families and loved ones of the victims.



Europe stands with Australia and Jewish communities everywhere.



We are united against violence, antisemitism and hatred. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 14, 2025

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ κατήγγειλε «μια σκληρή επίθεση εναντίον Εβραίων» και ζήτησε από την Αυστραλία να λάβει περισσότερα μέτρα για να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό, μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον δέκα άνθρωποι.

«Αυτή τη στιγμή οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον Εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ», δήλωσε ο Χέρτσογκ στη διάρκεια εκδήλωσης στην Ιερουσαλήμ.

Σε ενημέρωση Τύπου μετά το μακελειό, ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζε περιέγραψε τους πυροβολισμούς στην παραλία Μπόντι ως «μια πράξη κακού αντισημιτισμού και τρομοκρατίας που χτύπησε στην καρδιά του έθνους μας».

My statement on the Bondi shooting attack. pic.twitter.com/LRAbMpcUEm — Anthony Albanese (@AlboMP) December 14, 2025

«Το κακό που απελευθερώθηκε σήμερα στην παραλία Μπόντι είναι πέρα από κάθε κατανόηση, και το τραύμα και η απώλεια με τα οποία αντιμετωπίζουν οι οικογένειες απόψε ξεπερνούν ακόμη και τον χειρότερο εφιάλτη του καθενός», σημείωσε.

Ο Αλμπανέζε πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης: «Σήμερα είδαμε Αυστραλούς να τρέχουν προς τον κίνδυνο για να βοηθήσουν άλλους. Αυτοί οι Αυστραλοί είναι ήρωες και η γενναιότητά τους έχει σώσει ζωές»

Είχαμε προειδοποιητικά σημάδια, λέει ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αυστραλία

Ο αριθμός των νεκρών στο Σίδνεϊ είναι «υψηλότερος από αυτόν που έχει αναφερθεί», δήλωσε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αυστραλία, Αμίρ Μαϊμόν, στο Channel 12 News.



Δεν υπήρχαν συγκεκριμένες πληροφορίες για επικείμενη επίθεση, δήλωσε ο Μαϊμόν μετά από συνομιλία με τις αυστραλιανές αρχές, αλλά υπήρχαν προειδοποιήσεις σχετικά με την πιθανότητα τρομοκρατικών επιθέσεων.

«Από τις 7 Οκτωβρίου έχουμε δει μια σειρά από ενέργειες εναντίον της εβραϊκής κοινότητας και των θεσμών της, μια σειρά που μόνο εντάθηκε», δήλωσε ο Μαϊμόν, προσθέτοντας ότι έχει δηλώσει δημοσίως σε πολλές περιπτώσεις ότι «αν ξυπνούσα ένα πρωί και μάθαινα ότι ένας Εβραίος είχε υποστεί σωματική βλάβη, δεν θα αισθανόμουν έκπληξη».

Ταυτόχρονα, δηλώνει ότι είναι «σοκαρισμένος από αυτή τη μαζική δολοφονία και από την αδυναμία της αυστραλιανής κυβέρνησης να την αποτρέψει».

Είμαστε αηδιασμένοι και σοκαρισμένοι, λέει το Εβραϊκό Συμβούλιο της Νέας Ζηλανδίας

Παράλληλα, το Εβραϊκό Συμβούλιο της Νέας Ζηλανδίας δηλώνει ότι είναι «απόλυτα αηδιασμένο και τρομοκρατημένο» από τη μαζική επίθεση με πυροβολισμούς σε μια γιορτή Χανουκά στην παραλία Μπόντι.

«Δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά μας στοιχειώνουν οι εικόνες που είδαμε, σε ένα μέρος που είναι γνωστό και αγαπητό σε πολλούς από εμάς», αναφέρει η οργάνωση σε δήλωσή της. «Είμαστε σε κατάσταση σοκ και προσευχόμαστε για τα αθώα θύματα αυτής της φρικαλεότητας. Προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στην εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ και της Αυστραλίας»