Αυστραλία: Ελικόπτερο συνετρίβη σε στέγη ξενοδοχείου - Νεκρός ο πιλότος

Ελικόπτερο που εκτελούσε «μη εξουσιοδοτημένη» πτήση συνετρίβη σήμερα στη στέγη ξενοδοχείου στην τουριστική πόλη Κερνς της βόρειας Αυστραλίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος του και να απομακρυνθούν εκατοντάδες ένοικοι του ξενοδοχείου, έγινε γνωστό από τις αρχές.

Διασώστες κλήθηκαν σήμερα γύρω στις 2 π.μ. (τοπική ώρα, 19:00 της Κυριακής ώρα Ελλάδας) αφού ένα δικινητήριο ελικόπτερο συνετρίβη στη στέγη του ξενοδοχείου, προκαλώντας πυρκαγιά και την απομάκρυνση των ενοίκων, ανέφερε σε δήλωσή της η αστυνομία της πολιτείας Κουίνσλαντ.

Η αστυνομία πρόσθεσε πως ο πιλότος πήρε το ελικόπτερο από το υπόστεγό του για μια «μη εξουσιοδοτημένη πτήση», αλλά δεν επεκτάθηκε. Ο πιλότος, ο οποίος δεν έχει ακόμα αναγνωρισθεί, βρέθηκε νεκρός επιτόπου.

Pilot dead after helicopter crashes into roof of Cairns hotel in northeastern Australia on Monday pic.twitter.com/PgiGELpdVk