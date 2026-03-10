Αυστραλία: Έλαβαν άσυλο πέντε από τις Ιρανές αθλήτριες-Ακτιβιστές προπαθούσαν να πείσουν και τις υπόλοιπες

Πέντε μέλη της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιράν έλαβαν ανθρωπιστικές βίζες στην Αυστραλία μετά τον αποκλεισμό τους στο Ασιατικό Κύπελλο, σύμφωνα με την κυβέρνηση στην Καμπέρα.

Ο υπουργός Μετανάστευσης Τόνι Μπερκ δήλωσε ότι οι γυναίκες «μεταφέρθηκαν σε ασφαλή τοποθεσία» από την αυστραλιανή αστυνομία, ενώ ξεκαθάρισε ότι και άλλα μέλη της ομάδας ενημερώθηκαν ότι είναι ευπρόσδεκτα να παραμείνουν στη χώρα.

Οι γυναίκες επρόκειτο να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα τους, αλλά οι οπαδοί εξέφρασαν φόβους για την ασφάλειά τους, μετά το περιστατικό όπου η ομάδα αρνήθηκε να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο πριν από τον αγώνα της με τη Νότια Κορέα την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας επικρίσεις στο Ιράν, με έναν συντηρητικό σχολιαστή να κατηγορεί την ομάδα ότι είναι «προδότες πολέμου», πιέζοντας για αυστηρή τιμωρία.

Το πρόγραμμα για τις ανθρωπιστικές βίζες στην Αυστραλία παρέχει μόνιμη προστασία σε πρόσφυγες και άτομα που έχουν ανθρωπιστική ανάγκη και οι κάτοχοι βίζας μπορούν να ζήσουν, να εργαστούν και να σπουδάσουν στη χώρα.

Η υπόλοιπη ομάδα μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο Gold Coast και αναμένεται να πετάξει για το Σίδνεϊ αργότερα απόψε.

Το πούλμαν της ομάδας σταμάτησε για λίγο από δεκάδες ακτιβιστές που προσπάθησαν να πείσουν τις άλλες παίκτριες να παραμείνουν στην Αυστραλία και μάλιστα μερικοί διαδηλωτές ξάπλωσαν κάτω σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν τον πούλμαν να προχωρήσει, με τις παίκτριες να παρακολουθούνμέσα από το λεωφορείο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο φορτισμένη όταν μια παίκτρια φάνηκε να σέρνεται στο λεωφορείο από συμπαίκτριά της, εμφανώς συγκλονισμένη.

Μιλώντας νωρίς την Τρίτη, ο Μπερκ είπε ότι οι πέντε παίκτριες ήταν χαρούμενες που επιβεβαιώθηκαν τα ονόματά τους: Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh και Mona Hamoudi.

«Θέλουν να ξεκαθαρίσουν ότι δεν είναι πολιτικοί ακτιβιστές. Είναι αθλητές που θέλουν να είναι ασφαλείς», είπε, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες διεξάγονταν εδώ και αρκετές ημέρες.

Η ομάδα έφυγε από το ξενοδοχείο της την ίδια ημέρα και μεταφέρθηκε σε ασφαλή τοποθεσία από την αστυνομία και λίγο μετά την αναχώρησή τους, το BBC είδε μερικούς από τους φροντιστές τους να τρέχουν στο ξενοδοχείο για να προσπαθήσουν να τις βρουν - αλλά είχαν ήδη φύγει.

Τα ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η Farideh Shojaei, αντιπρόεδρος για γυναικεία θέματα στην Ιρανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, δήλωσε ότι η ομάδα έφυγε από το ξενοδοχείο από την πίσω πόρτα με την αστυνομία.

«Έχουμε επικοινωνήσει με την πρεσβεία, την ποδοσφαιρική ομοσπονδία, το υπουργείο Εξωτερικών και οπουδήποτε είναι δυνατόν για να δούμε τι θα συμβεί», είπε. «Έχουμε μιλήσει ακόμη και με τις οικογένειες αυτών των πέντε παικτριών».

Η παγκόσμια ένωση παικτριών FIFPRO δήλωσε ότι εξακολουθεί να ανησυχεί για την ασφάλεια και την ευημερία των άλλων παικτριών και των οικογενειών τους στο Ιράν.

«Η έμφαση πρέπει να παραμείνει στη διασφάλιση ότι όλοι οι παίκτες έχουν δικαίωμα ψήφου και γνωρίζουν τα δικαιώματά τους», δήλωσε σε ανακοίνωσή του στο Reuters ο Μπο Μπους, πρόεδρος της FIFPRO Ασίας/Ωκεανίας.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι άλλα μέλη της ομάδας εξακολουθούσαν να βρίσκονται στην Αυστραλία και επικαλέστηκαν την Σοτζέι να λέει ότι η ομάδα είχε σχεδιάσει να επιστρέψει στο Ιράν μέσω Ντουμπάι, αλλά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν τους το επέτρεψαν και ανέφεραν ότι αναμένεται τώρα να καταβληθούν προσπάθειες για την επιστροφή της ομάδας μέσω Μαλαισίας και Τουρκίας.

