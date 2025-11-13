Αυστραλία: Το αντιπολιτευόμενο συντηρητικό Φιλελεύθερο Κόμμα εγκαταλείπει την πολιτική της ουδετερότητας άνθρακα

Την πολιτική του για επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2050 εγκατέλειψε σήμερα το αντιπολιτευόμενο συντηρητικό Φιλελεύθερο Κόμμα της Αυστραλίας και δεσμεύθηκε, αν εκλεγεί, να δώσει προτεραιότητα στη μείωση των τιμών της ενέργειας.

Η ανακοίνωση διευθετεί μήνες δημόσιας διαμάχης ανάμεσα στα μετριοπαθή και τα δεξιά μέλη του κόμματος σχετικά με την κλιματική πολιτική του και ευθυγραμμίζει τους Φιλελεύθερους με το Εθνικό Κόμμα, τον εταίρο τους που έχει την εκλογική βάση του στην ύπαιθρο.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Σούσαν Λέι δήλωσε πως το Φιλελεύθερο Κόμμα θα καταργήσει, αν εκλεγεί, τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές πολιτικές της κεντροαριστερής κυβέρνησης των Εργατικών, καταργώντας στόχους για τη μείωση των εκπομπών και για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Όμως δεν θα αποσυρθεί από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

«Σήμερα το Φιλελεύθερο Κόμμα αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα στη φθηνή ενέργεια», δήλωσε η Λέι σε δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου, και προσέθεσε: «Οι μηδενικές καθαρές εκπομπές είναι ευπρόσδεκτες, εφόσον μπορούμε να φθάσουμε εκεί με τεχνολογία, με επιλογή και με τη βούληση των αγορών».

Το σχέδιο του Φιλελεύθερου Κόμματος περιλαμβάνει επίσης να μην κλείσουν πρόωρα σταθμοί παραγωγής ενέργειας από άνθρακα, την άρση της απαγόρευσης της πυρηνικής ενέργειας στην Αυστραλία και την αύξηση των επενδύσεων σε νέες προμήθειες αερίου και σε υποδομή για τις προμήθειες αυτές.

Η Λέι δήλωσε πως, μολονότι το κόμμα δεν θα επιδιώκει πλέον μηδενικές καθαρές εκπομπές, οι εκπομπές θα εξακολουθήσουν να μειώνονται «σε ευθυγράμμιση με συγκρίσιμες χώρες» και «όσο γρήγορα το επιτρέπει η τεχνολογία».

Η απόφαση ήρθε έπειτα από μια πεντάωρη συνεδρίαση του κόμματος χθες, Τετάρτη, κατά την οποία πλειοψηφία των μελών ψήφισε να εγκαταλειφθεί ο στόχος.

Ευθυγραμμίζει το Φιλελεύθερο Κόμμα με το Εθνικό Κόμμα, το οποίο ψήφισε νωρίτερα αυτό το μήνα να εγκαταλείψει τη δέσμευσή του για την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών.

Όμως η Τζούλια Ντεμ, αναπληρώτρια καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο La Trobe, δήλωσε ότι το σχέδιο δεν ευθυγραμμίζεται με τη συμφωνία του Παρισιού, η οποία απαιτεί δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που «να αντιπροσωπεύουν πρόοδο πέραν προηγούμενων δεσμεύσεων».

«Η Αυστραλία κινδυνεύει να ζημιωθεί η διεθνής φήμη της, καθώς και με ενδεχόμενες διεθνείς νομικές προσφυγές, αν δεν υπάρχει διακομματική δέσμευση για να αναληφθεί φιλόδοξη δράση ώστε να εμποδισθεί η επικίνδυνη παγκόσμια άνοδος της θερμοκρασίας σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις μας», τονίζει σε δήλωσή της.

Ενώ το Φιλελεύθερο Κόμμα είχε δεσμευθεί το 2021 υπό τον πρώην πρωθυπουργό Σκοτ Μόρισον στις μηδενικές εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2050, η διένεξη αναζωπυρώθηκε μετά την ηχηρή εκλογική ήττα του το Μάιο από το κεντροαριστερό Εργατικό Κόμμα.

Η κυβέρνηση των Εργατικών έχει στόχο να μειώσει τις εκπομπές κατά 62% - 70% μέχρι το 2035 από τα επίπεδα του 2005 και να επιτύχει μηδενικές καθαρές εκπομπές μέχρι το 2050. Το Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (2,82 δισεκατομμύρια ευρώ) για να βοηθήσει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις να εγκαταλείψουν τον άνθρακα.