Αυστραλία: Ανακάλεσε το αίτημα ασύλου και άλλη ποδοσφαιρίστρια της εθνικής Ιράν

Άλλο ένα μέλος -το πέμπτο- της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν απέσυρε το αίτημά της για άσυλο και έφυγε από την Αυστραλία για το Ιράν, στην υπόθεση με τις παίκτριες που είχαν αρχικά ζητήσει άσυλο κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Ασίας Γυναικών.

Πλέον, μόνο δύο Ιρανές από τις επτά αρχικά παραμένουν στην Αυστραλία με ανθρωπιστικές βίζες μετά από μια έντονη δραστηριότητα των υπαλλήλων μετανάστευσης μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από το τουρνουά.

Οι γυναίκες έλαβαν άσυλο αφού επικαλέστηκαν φόβο διώξεων σε περίπτωση που επέστρεφαν στην πατρίδα τους μετά την άρνηση των παικτριών να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο του Ιράν κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου αγώνα εναντίον της Νότιας Κορέας.

Η ενέργεια αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από τους σκληροπυρηνικούς στην πατρίδα, συμπεριλαμβανομένης μιας παρουσιάστριας των κρατικών μέσων ενημέρωσης που τις αποκάλεσε «προδότριες πολέμου».

Δύο παίκτριες - η Μόνα Χαμουδί και η Ζάχρα Σαρμπαλί, καθώς και μια υπάλληλος, η Ζάχρα Μεσκέκαρ - έφτασαν στη Μαλαισία το Σάββατο και θα κατευθυνθούν προς την Τεχεράνη, ανέφεραν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, μεταφέροντας μια φωτογραφία των τριών μαζί.

Μια άλλη γυναίκα αργότερα απέσυρε το αίτημά της και σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης είναι η αρχηγός της ομάδας Ζάχρα Γκανμπαρί.

Μιλώντας στο Sky News τη Δευτέρα, ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών Ματ Θίστλγουεϊτ δήλωσε ότι οι γυναίκες είχαν έρθει σε επαφή με την οικογένειά τους και Ιρανούς αξιωματούχους.

«Καταλαβαίνω ότι μερικές από αυτές επικοινώνησαν με την ιρανική πρεσβεία εδώ στην Αυστραλία, προφανώς δεν μπορούμε να διακόψουμε την επικοινωνία», είπε.

Προηγουμένως, ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, είχε δηλώσει ότι στις γυναίκες δόθηκαν «επανειλημμένες ευκαιρίες να μιλήσουν για τις επιλογές τους».

«Ενώ η αυστραλιανή κυβέρνηση μπορεί να διασφαλίσει ότι παρέχονται και κοινοποιούνται ευκαιρίες, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε το πλαίσιο στο οποίο οι παίκτριες λαμβάνουν αυτές τις απίστευτα δύσκολες αποφάσεις», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, η επιθετικός Μοχαντέσεχ Ζόλφι έγινε η πρώτη που παρέδωσε την ανθρωπιστική της βίζα, φεύγοντας από την Αυστραλία την Τετάρτη για να ενταχθεί στην ομάδα που αποχωρεί στη Μαλαισία.