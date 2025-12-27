Αύριο η συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι στη Φλόριντα - Τι επιθυμούν Ουάσιγκτον και Κίεβο

Ειρηνευτική πρόταση με αμερικανική διαμεσολάβηση και ξεχωριστές προτάσεις για αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας σχετικά με την Ουκρανία πρόκειται να τεθούν επί τάπητος κατά την αυριανή συνάντηση του Αμερικανικού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Φλόριντα.

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση βρίσκεται στο μικροσκόπιο του διεθνούς Τύπου, καθώς η Ουκρανία έχει ήδη θέσει προτάσεις για τη δημιουργία μιας αποστρατικοποιημένης «ζώνης ελεύθερης οικονομίας» στα ανατολικά εδάφη της, που δεν ελέγχει πλήρως η Ρωσία, ενώ παράλληλα έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας, ώστε να αποτραπεί μια μελλοντική ρωσική επιθετικότητα. Από πλευράς της, η Μόσχα παραμένει αμετακίνητη σχετικά με το Ντονμπάς και εξαπέλυσε νυχτερινή επίθεση με drones στο Κίεβο, αφήνοντας τουλάχιστον 2.600 κτίρια χωρίς ρεύμα.

Από την έκβαση των διαπραγματεύσεων θα κριθεί τόσο το μέλλον της Ουκρανίας, όσο και η σταθερότητα στην περιοχή και στις διεθνείς σχέσεις για τα επόμενα χρόνια.

Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι, έχει ανακοινώσει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το σχέδιο «20 σημείων» της Ουάσινγκτονμ θλετοντας ως προϋπόθεση να συμφωνήσει η Ρωσία σε κατάπαυση πυρός 60 ημερών, ώστε να μπορέσει η Ουκρανία να προετοιμαστεί και να οργανώσει την ψηφοφορία αυτή.

Ουκρανία και Ευρωπη θεώρησαν το σχέδιο ως υπερβολικά ευνοϊκό για τη Μόσχα, γι' αυτό και ο Ζελένσκι παρουσίασε προ ημερών ένα αναθεωρημένο σχέδιο που προβλέπει «πάγωμα» της πρώτης γραμμής του μετώπου, χωρίς να περιλαμβάνει άμεση λύση επί των εδαφικών διεκδικήσεων της Ρωσίας, οι οποίες αφορούν πάνω από το 19% της ουκρανικής επικράτειας.

Από την πλευρά της, η Ρωσία έχει αντιδράσει στην πρόταση της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντάς την ως «ριζικά διαφορετική» από αυτή που διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ, με τον Ρώσο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, να αναφέρει ότι οι τελευταίες συνομιλίες έφεραν «αργή αλλά σταθερή πρόοδο».

Πρόοδος στις συνομιλίες αλλά συνεχίζονται οι στρατιωτικές συγκρούσεις

Παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διπλωματικές συνομιλίες, η Ουκρανία βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη καμπή, με τις στρατιωτικές συγκρούσεις να συνεχίζονται στην περιοχή του Ντονμπάς, και τις ρωσικές δυνάμεις να κατέχουν το 75% της περιοχής του Ντονέτσκ και σχεδόν το 99% της γειτονικής Λουχάνσκ. Οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας συνεχίζονται, με τελευταίο περιστατικό τα ξημερώματα του Σαββάτου, τις οποίες οι ουκρανικές δυνάμεις αεράμυνας κατάφεραν να αναχαιτίσουν.

Η διαχείριση της κατάστασης εντός της Ουκρανίας είναι περίπλοκη, με τον δήμαρχο του Χάρκοβου να ανακοινώνει ότι δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν από την πιο πρόσφατη ρωσική αεροπορική επιδρομή, ενώ η ουκρανική πλευρά προσπαθεί να ελέγξει και τις εσωτερικές πολιτικές πιέσεις.

Στο μεταξύ, στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να τεθεί ξαθ η κατάσταση της πυρηνικής μονάδας στη Ζαπορίζια, της μεγαλύτερης στην Ευρώπη, η οποία παραμένει υπό ρωσική κατοχή. Η Ουάσιγκτον προτείνει τη δημιουργία μιας ζώνης αποστρατικοποίησης γύρω από το εργοστάσιο, ενώ οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συνομιλίες για τη διανομή της ενέργειας που παράγεται από το εργοστάσιο, μια πρόταση που φέρνει νέα πίεση στις διαπραγματεύσεις.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, είναι αποφασισμένη να διατηρήσει τον έλεγχο στα εδάφη που δεν έχουν καταληφθεί πλήρως από τη Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει την υποστήριξη της Δύσης μέσω εγγυήσεων ασφάλειας που θα αποτρέψουν οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επίθεση.

Η Μόσχα επιμένει για το Ντονμπάς

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να υποστήριξε ότι η Ουκρανία δεν έχει καμία συμφωνία χωρίς τη δική του έγκριση και ότι έχει θετική διάθεση να συζητήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την επίλυση της κρίσης, ωστόσο, η Ρωσία επιμένει στην ανάγκη για πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από την περιοχή του Ντονμπάς.