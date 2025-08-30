Άτυπη Σύνοδος ΥΠΕΞ ΕΕ: Ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας - Στο τραπέζι και τα κρυπτονομίσματα

Στα θέματα που συζητήθηκαν, στις αποφάσεις και στις διαφωνίες των υπουργών των κρατών μελών της ΕΕ που έλαβαν σήμερα μέρος στο Άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στην Κοπεγχάγη αναφέρθηκε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε.

Στο ζήτημα της Ουκρανίας, οι υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να εντείνουν την πίεση στη Ρωσία, δηλαδή να επιβληθούν περισσότερες και στοχευμένες κυρώσεις, οι οποίες, όπως τονίστηκε, έχουν ήδη δείξει αποτελέσματα, «στερώντας από τη Ρωσία δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση του πολέμου», δήλωσε η κ. Κάλας.

Επιπλέον, εξετάζονται νέες απαγορεύσεις εισαγωγών και δασμοί σε ρωσικά προϊόντα, καθώς και δευτερογενείς κυρώσεις, ενώ στο τραπέζι μπήκαν και τα κρυπτονομίσματα, όπως αποκάλυψε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής.

Όσον αφορά τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, υπάρχουν έντονες συζητήσεις, ενώ παραμένουν οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για την περαιτέρω διαχείρισή τους.

Στο Συμβούλιο συζητήθηκαν ζητήματα της Μέσης Ανατολής.

Αναφορικά με το Ιράν, όπως είπε η Ύπατη Εκπρόσωπος «η μπάλα είναι στην πλευρά της Τεχεράνης» και εξήγησε ότι εξακολουθεί να έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί πλήρως με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας και να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό της πρόγραμμα, με την ΕΕ έτοιμη να είναι έτοιμη να υποστηρίξει διπλωματικές προσπάθειες.

ΥΠΕΞ ΕΕ: Καλούν τις ΗΠΑ να συνεργαστεί για να αυξήσουν τις πιέσεις στον Πούτιν

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ κάλεσαν τις ΗΠΑ να συντονίσουν άμεσα τις κινήσεις τους με την Ευρώπη, προκειμένου να ενταθεί η πίεση στον Βλαντιμίρ Πούτιν και να αναγκαστεί να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, πριν εκπνεύσει η προθεσμία που έχει θέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Στο περιθώριο συνάντησής τους στην Κοπεγχάγη, οι Ευρωπαίοι υπουργοί παρουσίασαν ένα πλέγμα μέτρων που περιλαμβάνει νέες κυρώσεις, πιθανούς δασμούς στις ρωσικές εξαγωγές, αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και ενίσχυση των εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο.

Ο Γάλλος υπουργός Ζαν-Νοέλ Μπαρό τόνισε ότι, παρότι η Ευρώπη προχωρά αυτόνομα, οι πρωτοβουλίες αυτές θα έχουν πραγματική αποτελεσματικότητα μόνο εφόσον συντονιστούν με την Ουάσινγκτον. Προειδοποίησε ότι αν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει σε συνάντηση με τον Ζελένσκι στο τέλος της προθεσμίας των δύο εβδομάδων που έθεσε ο Τραμπ, τότε θα απαιτηθεί κλιμάκωση των κυρώσεων με αμερικανική και ευρωπαϊκή συμμετοχή.

Η ΕΕ ετοιμάζει το 19ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο θα στοχεύει στους ενεργειακούς και χρηματοπιστωτικούς τομείς της Ρωσίας, ενώ εξετάζεται και η επιβολή νέων δασμών για να πληγεί η οικονομία της Μόσχας. Ωστόσο, όπως επεσήμαναν υπουργοί, χωρίς την ενεργό συνδρομή των ΗΠΑ δεν θα υπάρξει ουσιαστική μεταστροφή της ρωσικής στάσης.

Στις 22 Αυγούστου ο Τραμπ έθεσε νέα προθεσμία δύο εβδομάδων για τον Πούτιν, απαιτώντας συμφωνία για απευθείας συνομιλίες με τον Ζελένσκι, διαφορετικά προειδοποίησε με συνέπειες.

Παρά τις πιέσεις, Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, εκφράζουν αμφιβολίες για το ενδεχόμενο υλοποίησης μιας τέτοιας συνάντησης. Για τον λόγο αυτόν, χώρες όπως η Δανία ζητούν την άμεση ενίσχυση των πιέσεων, με τον υπουργό Λαρς Λέκε Ράσμουσεν να κατηγορεί τον Πούτιν ότι κερδίζει χρόνο αποπροσανατολίζοντας από τις επιθέσεις κατά αμάχων, υποδομών και ευρωπαϊκών αποστολών.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι διεργασίες για το πλαίσιο ασφαλείας της Ουκρανίας. Στρατιωτικοί ηγέτες από τις ΗΠΑ και κράτη–μέλη του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων» εξετάζουν λεπτομέρειες πιθανών εγγυήσεων, που μπορεί να περιλαμβάνουν και παρουσία ευρωπαϊκών στρατευμάτων.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ανέφερε ότι πλειοψηφία κρατών της ΕΕ εξετάζει την εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών επί τόπου, μετά από κατάπαυση του πυρός.

Μερτς: Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας πρέπει να αποδυναμώσουν οικονομικά τη Ρωσία για να σταματήσει τον πόλεμο

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε το Σάββατο ότι εκτιμά πως η Ρωσία θα σταματήσει τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας μόνο όταν δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα να τον συνεχίσει για οικονομικούς και στρατιωτικούς λόγους, δεδομένου ότι οι διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων εβδομάδων έχουν αποτύχει.

«Όλες οι προσπάθειες των τελευταίων εβδομάδων απαντήθηκαν με ακόμη πιο επιθετική στάση από το καθεστώς της Μόσχας απέναντι στον πληθυσμό της Ουκρανίας», τόνισε ο Μερτς σε περιφερειακή εκδήλωση των συντηρητικών του στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

«Αυτό δεν θα σταματήσει έως ότου διασφαλίσουμε από κοινού ότι η Ρωσία, τουλάχιστον για οικονομικούς και ίσως και για στρατιωτικούς λόγους, δεν θα μπορεί πλέον να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο».

Νωρίτερα το Σάββατο, ο αρχηγός του ρωσικού γενικού επιτελείου, στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ, δήλωσε ότι τα στρατεύματα της Ρωσίας διεξάγουν αδιάκοπες επιθέσεις σχεδόν σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία και ότι διατηρούν τη «στρατηγική πρωτοβουλία».

Η Μόσχα έχει επίσης εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές σε ουκρανικές πόλεις και κωμοπόλεις, πολύ πίσω από τις γραμμές του μετώπου, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να βρεθεί διπλωματική λύση στη σύγκρουση, η οποία διανύει τον τέταρτο χρόνο της, έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει, ενώ το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, ζητούν αυστηρότερες οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας.