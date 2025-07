Άσεμνος χαρακτηρισμός Τραμπ για τον Μπάιντεν από το «Αλκατράζ με αλιγάτορες»

Με χυδαίους χαρακτηρισμούς αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στο προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν μπροστά στις κάμερες από υπό κατασκευή κέντρο κράτησης που ονόμασε «Αλκατράζ με αλιγάτορες».

Ειδικότερα, κατά την επίσκεψή του από τον χώρο αυτό όπου σκοπεύει να φυλακίζει μετανάστες χωρίς χαρτιά και να τους απειλεί με άγρια ζώα, ο Αμερικανός πρόεδρος έβρισε ανοιχτά τον Τζο Μπάιντεν.

Στο βίντεο κάποιο άτομο ακούγεται να λέει κάτι εντελώς άσχετο, σχετικά με τον κλιματισμό και τη θερμοκρασία που επικρατεί μέσα στη φυλακή, αλλά ο Τραμπ παίρνει τον λόγο και λέει:

«Ο Μπάιντεν με ήθελε εδώ μέσα. Το ήθελε, αλλά δεν του πέρασε. Με ήθελε εδώ μέσα αυτός ο πουτ@@@@ γιος».

🚨 LMAO! President Trump just clowned on Biden at Alligator Alcatraz “Biden wanted me in here ... Didn't work out that way. That son of a b*tch.” 🤣🔥 pic.twitter.com/hwHfeVfZbL

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ χλεύασε τους παράτυπους μετανάστες ότι κινδυνεύουν να δεχθούν επίθεση από άγρια ζώα αν αποπειραθούν να δραπετεύσουν από το «Αλκατράζ με αλιγάτορες», ένα υπό κατασκευή κέντρο κράτησης στη μέση των βάλτων της Φλόριντα.

Σημειώνεται ότι, η κατασκευή αυτού του «Αλκατράζ με αλιγάτορες» προκαλεί οργή μεταξύ των επικριτών της μεταναστευτικής πολιτικής καταστολής του Ντόναλντ Τραμπ, με ορισμένους να χαρακτηρίζουν το νέο αυτό χώρο «απάνθρωπο».

«Η ιδέα είναι τυχόν δραπέτες να δεχθούν επίθεση από αλιγάτορες ή φίδια;», ρώτησαν δημοσιογράφοι τον πρόεδρο των ΗΠΑ το πρωί της Τρίτης, με τον Τραμπ να απαντά «υποθέτω ότι αυτό είναι το σκεπτικό».

«Τα φίδια είναι γρήγορα, αλλά οι αλιγάτορες... Θα τους μάθουμε πώς να ξεφεύγουν από έναν αλιγάτορα, εντάξει;» είπε σαν αστείο.

«Αν δραπετεύσουν από τη φυλακή, πώς να ξεφύγουν: Μην τρέχετε σε ευθεία γραμμή. Τρέξτε έτσι. Και ξέρετε κάτι; Οι πιθανότητές σας αυξάνονται κατά 1%», συνέχισε ο Τραμπ το υποτιθέμενο αστείο του.

Doocy: With Alliagator Alcatraz, is the idea that if some illegal immigrant escapes, they just get eaten by an alligator?



Trump: I guess that’s the concept. Snakes are fast but alligators— we’re going to teach them how to run away from an alligator. Don’t run in a straight line,… pic.twitter.com/xnGTUTALDr