Ο Μάριο Ντράγκι σε άρθρο - παρέμβαση στους Financial Times με τον τίτλο «Ξεχάστε τις ΗΠΑ - Η Ευρώπη έχει επιβάλει δασμούς στον εαυτό της» τόνισε εκ νέου την ανάγκη για ριζικές αλλαγές, προκειμένου να καμφθούν τα εμπόδια για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο Ντράγκι στο άρθρο του επισημαίνει αφενός τη «μακροχρόνια ανικανότητα της ΕΕ να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς στον εφοδιασμό της, ιδίως τους υψηλούς εσωτερικούς φραγμούς και τα ρυθμιστικά εμπόδια», αφετέρου τονίζει πως «η Ευρώπη αυξάνει ουσιαστικά τους δασμούς εντός των συνόρων της και αυξάνει τις ρυθμίσεις σε έναν τομέα που αποτελεί περίπου το 70 % του ΑΕΠ της ΕΕ.»

Forget the US — Europe has successfully put tariffs on itself https://t.co/iZjgLSAGy5 | opinion