Η κάτω βουλή της Γερμανίας ψήφισε την Πέμπτη την άρση της ασυλίας του Ράιμοντ Σέιριχ, βουλευτή του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), προκειμένου να επιτρέψει στις αρχές να πραγματοποιήσουν έρευνες που έχουν διαταχθεί από το δικαστήριο.

Οι συντηρητικοί του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, οι Σοσιαλδημοκράτες και τα κόμματα της αντιπολίτευσης Πράσινοι και Αριστερά υποστήριξαν τη σύσταση της Επιτροπής Ασυλίας να χορηγηθεί άδεια για την εκτέλεση «ενταλμάτων έρευνας και κατάσχεσης».

Η κοινοβουλευτική ομάδα του AfD απείχε.

Εκπροσωπώντας τη νότια πόλη του Άουγκσμπουργκ, ο Σέιριχ εισήλθε για πρώτη φορά στο κοινοβούλιο μετά τις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου και είναι μέλος της επιτροπής οικονομικών και ενεργειακών υποθέσεων.

Ο Σέιριχ ελέγχεται για τις κατηγορίες της απάτης και της υπεξαίρεσης, κατηγορούμενος για το είχε καταχραστεί χρήματα που χορηγήθηκαν από τον δήμο του Άουγκσμπουργκ για τις δραστηριότητες της κοινοβουλευτικής ομάδας το 2022 και το 2023.

Όπως μετέδωσε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa), είναι ο είναι ο δεύτερος βουλευτής του AfD του οποίου η ασυλία άρθηκε φέτος.

Τον Σεπτέμβριο, οι βουλευτές ψήφισαν υπέρ της άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Μαξιμίλιαν Κραχ και ενέκριναν δικαστικές διαταγές έρευνας και κατάσχεσης σε σχέση με μια πολύκροτη υπόθεση που αφορούσε δωροδοκία από την Κίνα και ξέπλυμα χρήματος.