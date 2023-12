Άρχισε η προεκλογική εκστρατεία της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς

Η προεκλογική εκστρατεία της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, ενόψει των ευρωεκλογών του 2024, ξεκίνησε χθες από τη Φλωρεντία με υψηλές εκλογικές προσδοκίες.

Πολιτικοί που ανήκουν στην ευρωομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία (ID) συγκεντρώθηκαν χθες σε ένα μεσαιωνικό κάστρο της Τοσκάνης, ενώνοντας τις – ευρωσκεπτικιστικές σε μεγάλο βαθμό – φωνές τους μπροστά σε ένα κοινό από περίπου 2.000 παρευρισκόμενους.

Κεντρική θέση μεταξύ αυτών κατείχε, ως οικοδεσπότης, ο νυν αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, υπουργός υποδομών και ηγέτης της ιταλικής Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι.

«Μια άλλη Ευρώπη, χωρίς σοσιαλιστές επικεφαλής, είναι εφικτή και αναγκαία», διακήρυξε ο Σαλβίνι, θέτοντας ως στόχο την εκλογική ενίσχυση των δυνάμεων που ανήκουν στην ευρωομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία (ID).

Jobs, Security, Common Sense.

Live from Florence with European friends and allies for a day of projects and future, in the name of Freedom: Another Europe is Possible.#FreeEurope https://t.co/TJV9J3Fttu