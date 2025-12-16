Αρχηγός Μοσάντ: Το Ισραήλ να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα ξαναρχίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα

Ο επικεφαλής της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, έξι μήνες μετά τις ολιγοήμερες εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών.

«Η ιδέα να συνεχιστεί η ανάπτυξη πυρηνικής βόμβας παραμένει στις καρδιές τους. Έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο υπέστη σημαντικό πλήγμα σε συνεργασία με τους Αμερικανούς, δεν θα ενεργοποιηθεί ποτέ ξανά», δήλωσε ο Μπαρνέα σε εκδήλωση της Μοσάντ, αναφερόμενος στους βομβαρδισμούς εγκαταστάσεων πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο.

Ο Νταβίντ Μπαρνέα, του οποίου η θητεία ως επικεφαλής της Μοσάντ λήγει τον Ιούνιο του 2026, δεν έκρυψε την αντίθεσή του σε μια διπλωματική λύση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Το Ιράν πιστεύει ότι μπορεί για άλλη μια φορά να εξαπατήσει τη διεθνή κοινότητα» και να επιτύχει ακόμη μια «κακή» συμφωνία, είπε ο Μπαρνέα. «Δεν θα το επιτρέψουμε», υπογράμμισε.