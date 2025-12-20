Αργεντινή: Ο πρόεδρος Μιλέι χαιρετίζει την «πίεση των ΗΠΑ» στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι χαιρέτισε σήμερα «την πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωση του λαού της Βενεζουέλας», από τη σύνοδο της Mercosur, που διεξάγεται στο Φοζ ντου Ιγκουάσου της νότιας Βραζιλίας.

«Η στυγερή και απάνθρωπη δικτατορία του ναρκοτρομοκράτη Νικολάς Μαδούρο ρίχνει βαριά σκιά στην περιοχή μας. Αυτός ο κίνδυνος και αυτό το όνειδος δεν μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν στην ήπειρο, γιατί θα καταλήξουν να μας συμπαρασύρουν όλους» υποστήριξε ο Μιλέι.

Νέα επιχείρηση των ΗΠΑ για την κατάσχεση τάνκερ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας

Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να εμποδίσουν και να κατασχέσουν ένα πλοίο που βρίσκεται στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, σε διεθνή ύδατα, είπαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters, λίγες ημέρες αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον ναυτικό «αποκλεισμό» όλων των δεξαμενόπλοιων που υπόκεινται σε κυρώσεις και επιχειρούν να προσεγγίσουν ή να αποπλεύσουν από τη Βενεζουέλα.

Οι αξιωματούχοι, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, δεν διευκρίνισαν πού γίνεται αυτή η επιχείρηση, μόνο ότι επικεφαλής της είναι η Ακτοφυλακή.

Πρόκειται για τη δεύτερη κατάσχεση δεξαμενόπλοιου τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να κλιμακώσει την πίεση προς το Καράκας. Την Τρίτη, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει «πλήρη και καθολικό αποκλεισμό» όλων των δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο και υπόκεινται σε κυρώσεις, εισερχόμενων ή εξερχόμενων από τη Βενεζουέλα.

«Διατάζω πλήρη αποκλεισμό όλων των υποκείμενων σε κυρώσεις δεξαμενόπλοιων πετρελαίου που πηγαίνουν ή φεύγουν από τη Βενεζουέλα» ανακοίνωσε ο Τραμπ την Τρίτη.

Μετά την κατάσχεση του πρώτου δεξαμενόπλοιου στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, την περασμένη εβδομάδα, έχει επιβληθεί ένα άτυπο εμπάργκο, με πλοία που μεταφέρουν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να παραμένουν στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας, ώστε να μην διατρέξουν τον κίνδυνο να κατασχεθούν.

Από την πρώτη κατάσχεση, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας έχουν μειωθεί απότομα.

Ενώ πολλά πλοία που φορτώνουν πετρέλαιο στη Βενεζουέλα τελούν υπό κυρώσεις, άλλα που μεταφέρουν πετρέλαιο της χώρας ή αργό από το Ιράν και τη Ρωσία δεν έχουν υποστεί κυρώσεις. Ορισμένες εταιρείες, κυρίως η αμερικανική Chevron, μεταφέρουν πετρέλαιο της Βενεζουέλας με δικά τους, εξουσιοδοτημένα πλοία.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής αργού της Βενεζουέλας, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 4% των συνολικών εισαγωγών της. Οι αποστολές τον Δεκέμβριο αναμένεται να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο σε περισσότερα από 600.000 βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με αναλυτές.

Προς το παρόν, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου είναι επαρκώς εφοδιασμένη και εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου βρίσκονται σε δεξαμενόπλοια ανοιχτά των κινεζικών ακτών, εν αναμονή εκφόρτωσης. Εάν το εμπάργκο παραμείνει σε ισχύ για μεγάλο χρονικό διάστημα, η απώλεια σχεδόν ενός εκατομμυρίου βαρελιών ημερησίως στην προσφορά αργού αναμένεται να οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν ενεργειακές κυρώσεις στη Βενεζουέλα το 2019, έμποροι και διυλιστήρια που αγοράζουν το πετρέλαιό της έχουν καταφύγει σε έναν «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων, τα οποία αποκρύπτουν τη θέση τους, καθώς και σε πλοία που έχουν ήδη τεθεί υπό κυρώσεις για τη μεταφορά ιρανικού ή ρωσικού πετρελαίου.

Η εκστρατεία πίεσης του Ντόναλντ Τραμπ κατά του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, περιλαμβάνει ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και περισσότερα από είκοσι στρατιωτικά πλήγματα σε πλοία στον Ειρηνικό Ωκεανό και την Καραϊβική, κοντά στη Βενεζουέλα, τα οποία έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 100 ανθρώπων.

Ο Τραμπ έχει επίσης δηλώσει ότι σύντομα θα ξεκινήσουν και χερσαία πλήγματα των ΗΠΑ κατά της χώρας της Νότιας Αμερικής.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έχει καταγγείλει ότι η αμερικανική στρατιωτική ενίσχυση αποσκοπεί στην ανατροπή του και στην απόκτηση ελέγχου των πετρελαϊκών πόρων της χώρας, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο.