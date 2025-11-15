Αργεντινή: Eκρήξεις σε βιομηχανική ζώνη στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες – Περισσότεροι από 20 τραυματίες (vids)
Screengrab YouTube/Band Jornalismo
Screengrab YouTube/Band Jornalismo

Αργεντινή: Eκρήξεις σε βιομηχανική ζώνη στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες – Περισσότεροι από 20 τραυματίες (vids)

15/11/2025 • 10:14
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
15/11/2025 • 10:14
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Αλυσιδωτές εκρήξεις σημειώθηκαν σε βιομηχανική ζώνη της Εσέισα, στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες, προκαλώντας πυρκαγιά που έχει εξαπλωθεί σε αρκετές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

«Οι εκρήξεις και η πυρκαγιά που μαίνεται σε αρκετές εγκαταστάσεις είναι τρομερές», δήλωσε ο δήμαρχος της Εσέισα, Γκαστόν Γκρανάδος, στον τηλεοπτικό σταθμό C5N.

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, όπως μεταδίδει το συγκεκριμένο δίκτυο.

Σε πλάνα από το βιομηχανικό πάρκο Spegazzini αποτυπώνεται η έκταση της καταστροφής στην περιοχή, όπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΕΚΡΗΞΕΙΣ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Διαβάστε Περισσότερα