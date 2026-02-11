Arctic Sentry: Ξεκίνησε η ενισχυμένη αποστολή του NATO για την «ασφάλεια» της Αρκτικής

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ξεκίνησε μια αποστολή για την ενίσχυση της παρουσίας του στην Αρκτική, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για την εκτόνωση των έντονων εντάσεων εντός της συμμαχίας που προκάλεσε η επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τη Γροιλανδία.

Η νέα αποστολή, με την ονομασία «Αρκτικός Φρουρός» (Arctic Sentry), θα συντονίζει την αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία των συμμάχων του ΝΑΤΟ στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων ασκήσεων όπως η «Arctic Endurance on Greenland» της Δανίας, σύμφωνα με δήλωση του στρατιωτικού αρχηγείου της συμμαχίας.

«Η Arctic Sentry υπογραμμίζει τη δέσμευση της Συμμαχίας να προστατεύσει τα μέλη της και να διατηρήσει τη σταθερότητα σε μία από τις πιο στρατηγικά σημαντικές και περιβαλλοντικά δύσκολες περιοχές του κόσμου», δήλωσε ο Στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ Αλέξους Γκρινκέβιτς, Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

«Θα αξιοποιήσει τη δύναμη του ΝΑΤΟ για να προστατεύσει το έδαφός μας και να διασφαλίσει ότι η Αρκτική και ο Βόρειος Πόλος θα παραμείνουν ασφαλείς».

Το ΝΑΤΟ άρχισε να σχεδιάζει την αποστολή μετά τις συνομιλίες που είχαν ο Τραμπ και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Νταβός τον περασμένο μήνα, στο αποκορύφωμα της κρίσης της Γροιλανδίας, που πυροδοτήθηκε από την επιμονή του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν την κυριαρχία του εδάφους, το οποίο ανήκει στη Δανία, σύμμαχο του ΝΑΤΟ.

Ο Ρούτε και ο Τραμπ συμφώνησαν ότι το ΝΑΤΟ θα διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην προστασία της Αρκτικής, ενώ η Δανία, οι ΗΠΑ και η Γροιλανδία θα συνεχίσουν τις συζητήσεις σχετικά με τη Γροιλανδία.

Νωρίτερα, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χέιλι δήλωσε ότι οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις θα διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην αποστολή Arctic Sentry του ΝΑΤΟ.

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε επίσης ότι η συμμαχία ασφαλείας Joint Expeditionary Force (JEF) υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου σχεδιάζει σημαντική στρατιωτική δραστηριότητα στον Άπω Βορρά, με την ανάπτυξη εκατοντάδων στρατιωτών στην Ισλανδία, τα Δανικά Στενά και τη Νορβηγία στο πλαίσιο άσκησης που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο.

Η JEF περιλαμβάνει τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ισλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.