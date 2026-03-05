Αραγτσί: Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν για το χτύπημα στην ιρανική φρεγάτα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν την ιρανική φρεγάτα «Dena», η οποία φιλοξενούσε μέλη του ινδικού ναυτικού και μετέφερε σχεδόν 130 ναύτες, σε διεθνή ύδατα χωρίς προειδοποίηση, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπας Αραγτσί, μέσω της πλατφόρμας X την Πέμπτη.

«Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το προηγούμενο που δημιούργησαν», ανέφερε ο Αραγτσί.

The U.S. has perpetrated an atrocity at sea, 2,000 miles away from Iran's shores.



Frigate Dena, a guest of India's Navy carrying almost 130 sailors, was struck in international waters without warning.



Mark my words: The U.S. will come to bitterly regret precedent it has set. pic.twitter.com/cxYiI9BLUk — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 5, 2026

Υπενθυμίζεται, ότι αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε την ιρανική φρεγάτα Iris Dena στον Ινδικό Ωκεανό, προκαλώντας σοβαρές απώλειες με τουλάχιστον 87 νεκρούς και 61 αγνοούμενους.

Η επίθεση, που εκδηλώθηκε σε διεθνή ύδατα κοντά στις ακτές της Σρι Λάνκα, φέρνει το Ιράν αντιμέτωπο με την απώλεια ενός σημαντικού ναυτικού πλοίου.

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ότι η επίθεση στο Iris Dena πραγματοποιήθηκε από αμερικανικό υποβρύχιο, το οποίο χρησιμοποίησε τορπίλη για να βυθίσει το ιρανικό πλοίο.

Ο Χέγκεθ τόνισε ότι το Ιράν «θεωρούσε ότι ήταν σε ασφαλή ύδατα», ωστόσο το αμερικανικό υποβρύχιο εκτέλεσε την αποστολή του και το πλοίο βυθίστηκε με «ήσυχο θάνατο». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ιράν «δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ πρόσωπο με πρόσωπο», τονίζοντας ότι η στρατηγική των ΗΠΑ είναι να «ελέγχουν τη μοίρα τους» στην περιοχή.

Και πρόσθεσε ότι αυτή η επίθεση αποτελεί την πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο με τορπίλη από αμερικανικό υποβρύχιο και τόνισε πως η κίνηση αυτή δείχνει τη στρατηγική υπεροχή των ΗΠΑ στην περιοχή, καταγγέλλοντας το Ιράν ως «τρομοκρατική απειλή» που συνεχώς προσπαθεί να επεκτείνει την επιρροή του μέσω επιθέσεων με πυραύλους και drones.

