Αραγτσί: Η επιλογή του νέου Ιρανού ηγέτη εναπόκειται στον ιρανικό λαό και σε κανέναν άλλον

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί επανέλαβε πως η επιλογή του διαδόχου του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης, εναπόκειται στον «ιρανικό λαό» και σε «κανέναν άλλο».

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν επελέγη σήμερα από το αρμόδιο σώμα των ιρανών ιερωμένων, τη Συνέλευση των Ειδικών, σύμφωνα με μέλη της. Το όνομα του προσώπου που επελέγη δεν ανακοινώθηκε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ήδη από την Πέμπτη πως θέλει να «αναμιχθεί» στην επιλογή του διαδόχου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και είχε κάνει γνωστό πως δεν θα δεχόταν να πάρει τη σκυτάλη ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του Αλί Χαμενεΐ.

Σε επίσης σημερινή συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC, ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί, απαντώντας στην ερώτηση αν το Ιράν θα επέτρεπε στον αμερικανό πρόεδρο να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην επιλογή του νέου ηγέτη, απάντησε ότι «δεν αφήνουμε κανέναν να αναμιχθεί στις εσωτερικές υποθέσεις μας».

«Στον ιρανικό λαό εναπόκειται να επιλέξει τον νέο ηγέτη του. Αυτό αφορά μόνο τον ιρανικό λαό και κανέναν άλλο», τόνισε.

Ερωτηθείς σχετικά με τους πυραύλους και τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπολύονται από την Τεχεράνη προς την κατεύθυνση γειτονικών χωρών του Κόλπου, ο υπουργός απάντησε πως «είναι προφανές ότι οι πύραυλοί μας δεν μπορούν να φθάσουν το αμερικανικό έδαφος».

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, είναι να επιτεθούμε στις αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις τριγύρω μας, οι οποίες βρίσκονται δυστυχώς στο έδαφος των γειτονικών μας χωρών», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποστηρίξει στις αρχές της εβδομάδας ότι το Ιράν «θα είχε σύντομα πυραύλους ικανούς να φθάσουν στην ωραία Αμερική μας».

«Έχουμε μια πολύ καλή σύμπραξη με τη Ρωσία», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με ενδεχόμενη βοήθεια της Μόσχας προς την Τεχεράνη.

Ο υπουργός πρόσθεσε πως «ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός που θα όφειλε να ζητήσει συγγνώμη» για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.