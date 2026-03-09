Αραγτσί για πετρέλαιο: Έχουμε πολλές εκπλήξεις - Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι

Με ανάρτησή του στο X ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι το Το Ιράν δεν θέλει να βλάψει τους απλούς Αμερικανούς που ψήφισαν συντριπτικά υπέρ του τερματισμού της συμμετοχής σε δαπανηρούς πολέμους στο εξωτερικό.

«Η ευθύνη για την αύξηση των τιμών της βενζίνης, τις ακριβότερες υποθήκες και την κατάρρευση των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων βαρύνει αποκλειστικά το Ισραήλ και τους συνεργάτες του στην Ουάσιγκτον» πρόσθεσε ο Ιρανός υπουργός.

Iran does not want to harm ordinary Americans who overwhelmingly voted to end involvement in costly foreign wars.



Blame for surging gas prices, costlier mortgages, and pummeled 401(k)'s lies squarely with Israel and its dupes in Washington. pic.twitter.com/LhKReoa8lZ — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 9, 2026

Εξάλλου νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι «και εμείς έχουμε πολλές εκπλήξεις» αναφερόμενος στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση που προκαλείται από την αναταραχή στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Αραγτσί δημοσίευσε έναν πίνακα με την άνοδο των τιμών της ενέργειας, σημειώνοντας ότι «εννέα ημέρες μετά την έναρξη της επιχείρησης Epic Mistake, οι τιμές του πετρελαίου έχουν διπλασιαστεί, ενώ όλες οι πρώτες ύλες εκτοξεύονται».

Υποστήριξε ακόμη ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν επιθέσεις κατά των πετρελαϊκών και πυρηνικών εγκαταστάσεών μας, ελπίζοντας να περιορίσουν το τεράστιο πληθωριστικό σοκ», προσθέτοντας ότι «το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο».

9 days into Operation Epic Mistake, oil prices have doubled while all commodities are skyrocketing. We know the U.S. is plotting against our oil and nuclear sites in hopes of containing huge inflationary shock. Iran is fully prepared.



And we, too, have many surprises in store. pic.twitter.com/UNQu0fVZE2 — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 9, 2026

Δείτε εδώ τις τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή