Αραγτσί για πετρέλαιο: Έχουμε πολλές εκπλήξεις - Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι

09/03/2026 • 17:54 / Τελευταία Ενημέρωση: 18:46
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Με ανάρτησή του στο X ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι το Το Ιράν δεν θέλει να βλάψει τους απλούς Αμερικανούς που ψήφισαν συντριπτικά υπέρ του τερματισμού της συμμετοχής σε δαπανηρούς πολέμους στο εξωτερικό. 

«Η ευθύνη για την αύξηση των τιμών της βενζίνης, τις ακριβότερες υποθήκες και την κατάρρευση των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων βαρύνει αποκλειστικά το Ισραήλ και τους συνεργάτες του στην Ουάσιγκτον» πρόσθεσε ο Ιρανός υπουργός.

Εξάλλου νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι «και εμείς έχουμε πολλές εκπλήξεις» αναφερόμενος στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση που προκαλείται από την αναταραχή στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Αραγτσί δημοσίευσε έναν πίνακα με την άνοδο των τιμών της ενέργειας, σημειώνοντας ότι «εννέα ημέρες μετά την έναρξη της επιχείρησης Epic Mistake, οι τιμές του πετρελαίου έχουν διπλασιαστεί, ενώ όλες οι πρώτες ύλες εκτοξεύονται».

Υποστήριξε ακόμη ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν επιθέσεις κατά των πετρελαϊκών και πυρηνικών εγκαταστάσεών μας, ελπίζοντας να περιορίσουν το τεράστιο πληθωριστικό σοκ», προσθέτοντας ότι «το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο».

ΑΜΠΑΣ ΑΡΑΓΚΤΣΙ
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΙΡΑΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ