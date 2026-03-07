Αραγτσί: Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε αν οι ΗΠΑ κλιμακώσουν την ένταση

Ο Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ πως οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι προετοιμασμένες σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης από τις ΗΠΑ.

Ακόμη, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του, η πρόθεση του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν για αποκλιμάκωση στην περιοχή «ακυρώθηκε άμεσα», επειδή -όπως είπε- ο Αμερικανός παρερμήνευσε τις δυνατότητες του Ιράν.

Υποστήριξε επίσης, ότι η «εβδομαδιαία περιπέτεια» του Τραμπ έχει ήδη κοστίσει στον αμερικανικό στρατό 100 δισεκατομμύρια δολάρια, πέρα από τις ζωές νεαρών στρατιωτών, προσθέτοντας ότι το οικονομικό κόστος θα μετακυλιστεί στους απλούς Αμερικανούς πολίτες.

«Η ευθύνη για οποιαδήποτε κλιμάκωση στην άσκηση αυτοάμυνας του Ιράν θα βαρύνει αποκλειστικά την κυβέρνηση των ΗΠΑ», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.