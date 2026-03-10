Αραγτσί: Αρνείται τις κατηγορίες για προγραμματισμένες επιθέσεις κατά των αμερικανικών δυνάμεων

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, απέρριψε τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι το Ιράν σχεδίαζε προληπτική ή αποτρεπτική επίθεση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών ή των στρατιωτικών δυνάμεών τους.

«Ο ισχυρισμός ότι το Ιράν σχεδίαζε να επιτεθεί στις ΗΠΑ ή στις αμερικανικές δυνάμεις, είτε προληπτικά είτε αποτρεπτικά, είναι ένα καθαρό και απόλυτο ψέμα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ.

Πρόσθεσε ότι «ο μόνος σκοπός αυτού του ψέματος είναι να δικαιολογήσει την Επιχείρηση "Επικό Λάθος", μια αποτυχημένη επιχείρηση που σχεδιάστηκε από το Ισραήλ και πληρώθηκε από τους απλούς Αμερικανούς».

Ο υπουργός Εξωτερικών έκανε μία παράφραση του ονόματος «Επική Οργή» που έδωσαν οι ΗΠΑ στη στρατιωτική τους επιχείρηση κατά του Ιράν.