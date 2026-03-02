Αραβικά ΜΜΕ: Εξουδετερώθηκε ο επικεφαλής της Κ.Ο. της Χεζμπολάχ από ισραηλινά πυρά

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χεζμπολάχ, Μοχάμαντ Ραντ, εξουδετερώθηκε από τις ισραηλινές επιδρομές, σύμφωνα με πηγές του Al-Arabiya και του Al-Hadath.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ χαρακτήρισε σήμερα «ανεύθυνη ενέργεια» τα πυρά εναντίον του Ισραήλ από τη λιβανική επικράτεια, την ευθύνη για τα οποία ανέλαβε η τρομοκρατική οργάνωση της Χεζμπολάχ, σε αντίποινα για την αμερικανική και ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν. Η ενέργεια αυτή της Χεζμπολά είχε ως αποτέλεσμα να εξαπολυθούν ευρείας κλίμακας αντίποινα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Επιπλέον ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, επισήμανε ότι η εκτόξευση ρουκετών κατά του Ισραήλ βλάπτει τις προσπάθειες για την προστασία του Λιβάνου από την περιφερειακή σύγκρουση.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στα αραβικά μέσα, με απόφαση του υπουργείου Παιδείας έκλεισαν όλα τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στον Λίβανο.



