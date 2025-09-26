Απορρίφθηκε η πρόταση Ρωσίας και Κίνας να αναβληθεί η επιβολή κυρώσεων στην Τεχεράνη

Η πρόταση της Ρωσίας και της Κίνας να αναβληθεί για έξι μήνες η επανεπιβολή των κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν δεν πέρασε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αφού μόνο τέσσερις χώρες υπερψήφισαν το σχέδιο ψηφίσματος.

Εννέα από τις 15 χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας την καταψήφισαν και δύο απείχαν.

Όλες οι κυρώσεις που είχε επιβάλει ο ΟΗΕ στο Ιράν θα τεθούν και πάλι σε εφαρμογή τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (03.00 ώρα Ελλάδας) αφού η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία κατηγόρησαν την Τεχεράνη ότι παραβίασε τη συμφωνία του 2015 η οποία στόχευε να την αποτρέψει να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα.

Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Η Ρωσία υποστήριξε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι η επιβολή εκ νέου των κυρώσεων μπορεί να έχει πολύ δυσάρεστες συνέπειες και να οδηγήσει σε κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ενώ η Κίνα είπε ότι το Ιράν έστειλε «κατ’ επανάληψη θετικά σήματα» στους Ευρωπαίους και ότι η αναβολή των κυρώσεων θα αφήσει ανοιχτό ένα παράθυρο στη διπλωματία.

Η Γαλλία ωστόσο απάντησε ότι το Ιράν δεν έκανε κάποια συγκεκριμένη χειρονομία και προτίμησε να αναβάλει τα πάντα, διαβεβαιώνοντας όμως ότι η επιβολή των κυρώσεων δεν σημαίνει και τον τερματισμό των διπλωματικών προσπαθειών.

Αραγτσί: Ε3 και ΗΠΑ φέρουν την ευθύνη για την αποτυχία της πυρηνικής διπλωματίας

Το Ιράν δήλωσε την Παρασκευή ότι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις και οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν την πλήρη ευθύνη για «τις σοβαρές συνέπειες» της αποτυχίας καθυστέρησης της επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά της Τεχεράνης.

Μια προσπάθεια της Ρωσίας και της Κίνας να καθυστερήσουν την επαναφορά των διεθνών κυρώσεων κατά του Ιράν απέτυχε την Παρασκευή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο αποτελείται από 15 μέλη, καθώς μόνο τέσσερις χώρες υποστήριξαν το σχέδιο ψηφίσματος τους - ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την επαναφορά των κυρώσεων.

«Αγνοώντας τα γεγονότα, διαδίδοντας ψευδείς ισχυρισμούς, διαστρεβλώνοντας το ειρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και εμποδίζοντας τη διπλωματία, έχουν ενεργά και εσκεμμένα ανοίξει τον δρόμο για μια επικίνδυνη κλιμάκωση», δήλωσε ο Αράγτσι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.