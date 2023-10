Εντολή μετακίνησης 1,1 εκατ. πληθυσμού από τη βόρεια Γάζα στη νότια εντός των επόμενων 24 ωρών, έδωσε ο Ισραηλινός στρατός, κηρύσσοντας έτσι άτυπα την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των χερσαίων επιχειρήσεων.

«Οι επικεφαλής των ομάδων του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών στη Γάζα ενημερώθηκαν την Πέμπτη από τους αξιωματικούς-συνδέσμους τους στον ισραηλινό στρατό ότι όλος ο πληθυσμός στη βόρεια Γάζα θα πρέπει να εκκενωθεί προς τη νότια Γάζα εντός 24 ωρών, σύμφωνα με τον Stephane Dujarric, εκπρόσωπο του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ», όπως μεταδίδει το Reuters.

EXCLUSIVE: Operational update by IDF Spokesperson @jconricus as the war against Hamas continues. https://t.co/MFAOiCSssH