Αποκαταστάθηκε η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο Ρήγκαν, μετά από απειλή για βόμβα

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ ξαναξεκίνησε την κυκλοφορία στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρήγκαν της Ουάσιγκτον την Τρίτη, μετά από μια σύντομη διακοπή των πτήσεων λόγω απειλής βόμβας σε αεροσκάφος της United Airlines.

Η FAA ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις επανέρχονταν κανονικά, μετά από προηγούμενη διακοπή λόγω αναφοράς για πρόβλημα ασφαλείας. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος, το οποίο μετακινήθηκε μακριά από τον τερματικό σταθμό, ενώ οι αρχές διεξήγαγαν έρευνες.

Ένα πρόσωπο που ενημερώθηκε για το θέμα είπε ότι είχε γίνει απειλή για βόμβα εναντίον του αεροσκάφους και ότι, ως μέτρο προφύλαξης, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στο αεροσκάφος.

Η United παρέπεμψε τις ερωτήσεις στο FBI. Το FBI δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Το αεροδρόμιο Ρήγκαν απέχει μόλις πέντε μίλια από τον Λευκό Οίκο και το Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών και η FAA επιβάλλει ειδικούς περιορισμούς ασφαλείας στον εναέριο χώρο.

Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 ανέφερε ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από μια ανεπιβεβαίωτη απειλή κατά πτήσης της United που είχε φτάσει από το Χιούστον.

Σύμφωνα με τον FlightAware, περισσότερες από 190 πτήσεις έχουν ήδη καθυστερήσει στο εν λόγω αεροδρόμιο.