Η αποχαρακτηρισμένη πλέον δικογραφία για τον διαβόητο ναζί γιατρό Γιόζεφ Μένγκελε αποκαλύπτει ότι ο «Άγγελος του Θανάτου» του Άουσβιτς βρήκε καταφύγιο στην Αργεντινή μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όπως αναμεταδίδει η Jerusalem Post, ο Αργεντινός πρόεδρος, Χαβιέρ Μιλέι διέταξε τον αποχαρακτηρισμό μιας σειράς 1.850 εγγράφων σχετικά με Ναζί και τη δράση τους στην Αργεντινή, καθώς και μυστικών και απόρρητων προεδρικών διαταγμάτων από το 1957 έως το 2005.

Ο σχεδόν 400 σελίδων φάκελος για τον Μένγκελε δημοσιοποιήθηκε τον Μάιο. Ωστόσο, μια ανάλυση του περιεχομένου του αποκαλύπτει τώρα κρίσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου ότι η αργεντίνικη κυβέρνηση γνώριζε το παρελθόν του Μένγκελε και είχε συντάξει φάκελο πληροφοριών γι’ αυτόν.

Ο Μένγκελε ήταν γνωστός ως ο «Άγγελος του Θανάτου» για την εξουσία που είχε πάνω στη μοίρα των κρατουμένων στο Άουσβιτς κατά το Ολοκαύτωμα, αλλά και για τα φρικτά πειράματά του σε δίδυμα και εγκύους.

Μάλιστα, ο Μένγκελε εισήλθε στην Αργεντινή με ιταλικό διαβατήριο στις 22 Ιουνίου 1949, με το ψευδώνυμο Χέλμουτ Γκρέγκορ. Απέκτησε δελτίο ταυτότητας μετανάστη με αυτό το όνομα το 1950, και τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα δείχνουν ότι η Αργεντινή γνώριζε την πραγματική του ταυτότητα. Αργότερα, στις 26 Νοεμβρίου 1955, υπέβαλε αίτηση για νέα ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς του πραγματικού ονόματος και επωνύμου του.

Μετά την αποκατάσταση της ταυτότητάς του, ο Μένγκελε ταξίδεψε στην Ουρουγουάη για να παντρευτεί τη χήρα του αδελφού του, και οι δυο τους επέστρεψαν για να ζήσουν στην Αργεντινή. Σύμφωνα με τα έγγραφα, οι δυο τους ζούσαν άνετα στη εύπορη συνοικία Βισέντε Λόπες στο Μπουένος Άιρες, και ο Μένγκελε διατηρούσε μια επιχείρηση ιατρικού εργαστηρίου με την ονομασία Fadro Farm στο Καραπατσάι.

Η ανάλυση των εγγράφων δείχνει ότι η Αργεντινή γνώριζε την ταυτότητά του.

Τα αρχεία δείχνουν επίσης πώς η Αργεντινή συνέλεγε συστηματικά τα έγγραφα του Μένγκελε, συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων ξένων διαβατηρίων με ψευδώνυμα, φωτογραφιών πιθανών συνεργών, χειρόγραφων επιχειρησιακών σημειώσεων, μητρώων μετανάστευσης, ερευνητικών περιλήψεων που προετοίμαζαν για πολιτικούς προϊσταμένους και αλληλογραφίας μεταξύ Αργεντινών αξιωματούχων και διεθνών ανακριτών.