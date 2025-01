Αποχαιρετιστήρια ομιλία Μπάιντεν: Τώρα είναι η σειρά σας να σταθείτε φρουροί του έθνους

Στο πλαίσιο της αποχαιρετιστήριας ομιλίας του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε για μια «επικίνδυνη συγκέντρωση εξουσίας» μεταξύ λίγων πλούσιων ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες το βράδυ της Τετάρτης (20:00 τοπική ώρα, 03:00 ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας).

Κατά την τελευταία του ομιλία από το Οβάλ Γραφείο, ο 82χρονος Μπάιντεν προειδοποίησε για ένα υπερπλούσιο «τεχνολογικό βιομηχανικό σύμπλεγμα» που θα μπορούσε να αποκτήσει ανεξέλεγκτη εξουσία σε βάρος του αμερικανικού λαού.

Άφησε επίσης αιχμές κατά των εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης, με τον ιδιοκτήτη της "X" και πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου Ίλον Μασκ να πρόκειται να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ και τον επικεφαλής της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ να φλερτάρει με τον Ρεπουμπλικάνο.

«Οι Αμερικανοί θάβονται κάτω από μια χιονοστιβάδα παραπληροφόρησης και παραπληροφόρησης, επιτρέποντας την κατάχρηση εξουσίας», σημείωσε ο Μπάιντεν.

Προειδοποίησε και για τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης, λέγοντας ότι η Αμερική πρέπει να αναλάβει το «προβάδισμα» έναντι της Κίνας στη μετασχηματιστική τεχνολογία, και πως «ισχυρές δυνάμεις» απειλούν τα επιτεύγματά του για το κλίμα.

Αναφέρθηκε επίσης σε ορισμένα επιτεύγματα επί της προεδρίας του, όπως η μείωση των τιμών των συνταγογραφούμενων φαρμάκων για τους ηλικιωμένους, η ψήφιση νόμων για την ασφάλεια των όπλων και η παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους βετεράνους.

Ο Μπάιντεν αναφέρθηκε και στα επιτεύγματα της εξωτερικής πολιτικής επισημαίνοντας πώς «ενίσχυσε το ΝΑΤΟ».

«Η Ουκρανία εξακολουθεί να είναι ελεύθερη, και τραβήξαμε μπροστά από τον ανταγωνισμό μας με την Κίνα και τόσα άλλα», είπε.

Τέλος, ο Τζο Μπάιντεν άφησε μια νότα αισιοδοξίας λέγοντας ότι εξακολουθεί να πιστεύει «στην ιδέα για την οποία στέκεται αυτό το έθνος».

«Τώρα είναι η σειρά σας να σταθείτε φρουροί», είπε ο Μπάιντεν απευθυνόμενος στους Αμερικανούς, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει για δεύτερη θητεία στις 20 Ιανουαρίου.

«Αγαπώ την Αμερική. Και εσείς την αγαπάτε. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Και μακάρι ο Θεός να προστατεύει τα στρατεύματά μας. Σας ευχαριστώ για αυτή τη μεγάλη τιμή», είπε.

Ο 82χρονος Μπάιντεν, ο οποίος θα εγκαταλείψει το αξίωμά του σε μόλις πέντε ημέρες, λίγο πριν την ομιλία του έδωσε στη δημοσιότητα μια επιστολή προς το κοινό η οποία γράφει: «Πριν από τέσσερα χρόνια, βρισκόμασταν σε έναν χειμώνα κινδύνου και έναν χειμώνα δυνατοτήτων», έγραψε ο Μπάιντεν στην αποχαιρετιστήρια επιστολή του. Βρισκόμασταν στη δίνη της χειρότερης πανδημίας εδώ και έναν αιώνα, της χειρότερης οικονομικής κρίσης μετά τη Μεγάλη Ύφεση και της χειρότερης επίθεσης στη δημοκρατία μας μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο. Αλλά ενωθήκαμε ως Αμερικανοί και αψηφήσαμε την κατάσταση. Βγήκαμε πιο δυνατοί, πιο ευημερούντες και πιο ασφαλείς».

Four years ago, our country was hit by the worst pandemic and economic crisis in a century.



But we came together as Americans and emerged stronger, more prosperous, and more secure.



Join me tonight as I reflect on our progress and deliver my farewell address to the nation.