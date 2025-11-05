Bloomberg, Reuters, La Republicca

Η Βρετανία πρόσφατα εφοδίασε ξανά την Ουκρανία με πυραύλους κρουζ Storm Shadow, προκειμένου το Κίεβο να συνεχίσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στη Ρωσία. Παράλληλα, Γερμανία και Ιταλία συνεχίζουν να ενισχύουν στρατιωτικά το Κίεβο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η παράδοση ενός αδιευκρίνιστου αριθμού πυραύλων έγινε ώστε η Ουκρανία να είναι εφοδιασμένη ενόψει των χειμερινών μηνών, κατά τους οποίους η Βρετανία ανησυχεί ότι το Κρεμλίνο θα εντείνει τις επιθέσεις κατά αμάχων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες λόγω του ότι οι πληροφορίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Καθώς η Ρωσία αντιμετωπίζει αυξανόμενες δυσκολίες λόγω των κυρώσεων, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του προσπαθούν να δείξουν στον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η δυτική στήριξη προς την Ουκρανία θα υπερβεί τις δυνατότητες της ρωσικής οικονομίας να διατηρήσει τον πόλεμο.

Η βρετανική κίνηση έρχεται την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απέκλεισε ξανά την αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία. Οι Storm Shadows έχουν βοηθήσει τη διοίκηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να πλήξει αδυναμίες της Ρωσίας. Τον Οκτώβριο, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι χτύπησε ένα ρωσικό χημικό εργοστάσιο με το βρετανικό όπλο μεγάλης εμβέλειας.

«Πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη συνδυασμένη επιδρομή με πυραύλους και αεροπορικές επιθέσεις, που περιλάμβανε τη χρήση πυραύλων Storm Shadow εκτοξευόμενων από αεροσκάφη, οι οποίοι διείσδυσαν επιτυχώς το ρωσικό σύστημα αεράμυνας», ανέφερε το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή ήταν η πρώτη επιβεβαιωμένη χρήση των Storm Shadow στη Ρωσία από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οι Storm Shadows είναι προκαθορισμένοι πύραυλοι μεγάλης ακρίβειας, εκτοξευόμενοι από αεροσκάφη, με βεληνεκές πάνω από 250 χιλιόμετρα. Πετούν κοντά στο έδαφος με υψηλές ταχύτητες, χρησιμοποιώντας συνδυασμό αδρανειακής πλοήγησης, GPS και πλοήγησης με αναφορά στο έδαφος, σύμφωνα με δελτίο πληροφοριών του κατασκευαστή τους, MBDA.

Η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει πόσους πυραύλους Storm Shadow έχει παραδώσει στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου και δεν δημοσιοποιεί τακτικά τέτοιες μεταφορές.

Οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά τον βρετανικό πύραυλο μεγάλης εμβέλειας σε στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία τον Νοέμβριο πέρυσι, λίγες μέρες μετά την πρώτη χρήση των ATACMS, των αμερικανικών πυραύλων περιορισμένης χρήσης, μετά από έγκριση της διοίκησης του Τζο Μπάιντεν. Οι Storm Shadows απαιτούν στοιχεία στόχευσης από τις ΗΠΑ για πλήρη αξιοποίηση της ικανότητάς τους.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι οι προοπτικές για την Ουκρανία βελτιώνονται, μετά την επιβολή κυρώσεων από τον Τραμπ σε ρωσικό πετρέλαιο, υπογραμμίζοντας ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου είναι προσεκτικά αισιόδοξοι ότι η αυστηρότερη στάση των ΗΠΑ μπορεί να μειώσει την ικανότητα του Κρεμλίνου να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο.

«Βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση», είπε ο Στάρμερ στο Bloomberg, χαρακτηρίζοντας τις κυρώσεις σε μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες ως «σημαντικές εξελίξεις».

Στήριξη από Γερμανία

Υπενθυμίζεται ότι και η Γερμανία σχεδιάζει να αυξήσει την οικονομική της βοήθεια προς την Ουκρανία κατά περίπου τρία δισεκατομμύρια ευρώ το επόμενο έτος, δήλωσαν την Τρίτη δύο κυβερνητικές πηγές, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt.

Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος Ευρωπαίος χορηγός στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, έχοντας παράσχει περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022. Στον προϋπολογισμό του 2026, το Βερολίνο είχε ήδη προβλέψει 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία.

«Θα συνεχίσουμε την υποστήριξή μας για όσο χρειαστεί, ώστε η Ουκρανία να μπορέσει να αμυνθεί απέναντι στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας», δήλωσε κυβερνητική πηγή στο Reuters.

Οι υπουργοί Οικονομικών και Άμυνας της Γερμανίας θα προσθέσουν επιπλέον τρία δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία στις τελικές προσαρμογές του προϋπολογισμού του 2026, ανέφερε η ίδια πηγή. Το ποσό αυτό θα καλύψει το πυροβολικό, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα τεθωρακισμένα οχήματα και την αντικατάσταση δύο συστημάτων Patriot, πρόσθεσε.

Δεύτερη κυβερνητική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποστήριξε τα σχέδια, τα οποία αναμένεται να εγκριθούν.

12o πακέτο βοήθειας από τη Ρώμη

Παράλληλα, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκίντο Κροσέτο δήλωσε ότι η Ρώμη θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία και προετοιμάζει ένα δωδέκατο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας, ανέφερε η La Repubblica.



«Η γραμμή μας για την Ουκρανία δεν έχει αλλάξει. Συνεχίζουμε να βοηθάμε το Κίεβο με ό,τι μπορούμε», δήλωσε ο Κροσέτο τη Δευτέρα, κατά την παρουσίαση του ημερολογίου του υπουργείου Άμυνας για το 2026 στη Ρώμη. «Πιθανότατα θα δημιουργήσουμε ένα νέο πακέτο, το οποίο θα παρουσιάσω σύντομα, σύμφωνα με τα προηγούμενα».

Όταν ρωτήθηκε για την απόφαση της Γερμανίας να στείλει επιπλέον συστήματα αεράμυνας Patriot στην Ουκρανία, ο Κροσέτο σημείωσε ότι η Ιταλία είχε ήδη παράσχει όλο τον διαθέσιμο εξοπλισμό χωρίς να διακυβεύσει την αμυντική της ετοιμότητα, σύμφωνα με την La Repubblica.