Ένα προσωρινό νομοσχέδιο για τις δαπάνες, το οποίο θα απέτρεπε το κλείσιμο της κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου, δεν εγκρίθηκε από τη Γερουσία των ΗΠΑ την Παρασκευή. Οι Δημοκρατικοί αρνήθηκαν να το υποστηρίξουν, απαιτώντας υψηλότερες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη.

Η ψηφοφορία, που διεξήχθη με 44 υπέρ και 48 κατά την παραμονή εβδομαδιαίας διακοπής των εργασιών του Κογκρέσου, αυξάνει τις πιθανότητες οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες να κλείσουν, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών πριν από τη λήξη της τρέχουσας χρηματοδότησης τα μεσάνυχτα της 30ής Σεπτεμβρίου.

Μόνο ένας Δημοκρατικός ψήφισε υπέρ του νομοσχεδίου, με αποτέλεσμα να μην συγκεντρώσει τις 60 ψήφους που απαιτούνται για να προχωρήσει, σύμφωνα με τους κανόνες της Γερουσίας.

Δεν είναι σαφές εάν ο ηγέτης της πλειοψηφίας της Γερουσίας, Τζον Θουν, θα καλέσει τη Γερουσία να επιστρέψει από το διάλειμμά της για να επιχειρήσει ξανά την επόμενη εβδομάδα.

Το Κογκρέσο δυσκολεύεται να περάσει νομοθεσία για τις δαπάνες τα τελευταία χρόνια λόγω των αυξανόμενων κομματικών εντάσεων, θέτοντας επανειλημμένα σε κίνδυνο ένα ενδεχόμενο «shutdown», που θα άφηνε τους κυβερνητικούς υπαλλήλους απλήρωτους και θα διαταράσσε έναν ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

Το απορριφθέν νομοσχέδιο, που είχε εγκριθεί νωρίτερα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, θα διατηρούσε τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες σε λειτουργία στα τρέχοντα επίπεδα χρηματοδότησης έως τις 21 Νοεμβρίου. Παράλληλα, θα παρείχε 88 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία των μελών του Κογκρέσου, της εκτελεστικής εξουσίας και του Ανωτάτου Δικαστηρίου από την απειλή πολιτικής βίας, μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Οι Δημοκρατικοί είχαν ζητήσει πρόσθετη χρηματοδότηση για φορολογικές πιστώσεις υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο του Νόμου για την Προσιτή Φροντίδα Υγείας (Affordable Care Act) και για την επαναφορά της χρηματοδότησης που περικόπηκε από το πρόγραμμα Medicaid για Αμερικανούς με χαμηλότερο εισόδημα. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια απέτυχε με 47-45 σε προηγούμενη ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

Η ετήσια συζήτηση για τη χρηματοδότηση καλύπτει μόνο περίπου το ένα τέταρτο του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού ύψους 7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, που περιλαμβάνει επίσης υποχρεωτικά προγράμματα όπως η Κοινωνική Ασφάλιση και το Medicare, καθώς και πληρωμές για το εθνικό χρέος των 37,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.