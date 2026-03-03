Απειλητικά SMS από τους Φρουρούς της Επανάστασης κατά διαδηλωτών

Οι Φρουροί της Επανάστασης στέλνουν SMS στα κινητά τηλέφωνα πολιτών και τους απειλούν να μην βγουν στον δρόμο για να διαδηλώσουν, αλλιώς θα υποστούν συνέπειες, όπως μετέδωσε το NBC News.

Ένα από τα μηνύματα αναφέρει: «Πνευματώδεις και αγαπητοί πολίτες του Ιράν, ενώ διατηρείτε την ψυχραιμία σας, εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα που απειλεί την ασφάλεια – όπως κινήσεις τρομοκρατικών ομάδων, μεταφορά όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού ή προκλητική προπαγάνδα και ψυχολογικές επιχειρήσεις κατά της ασφάλειας – παρακαλούμε να το αναφέρετε στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης μέσω του τηλεφωνικού συστήματος 114».

Ένα άλλο μήνυμα έλεγε: «Με συλλυπητήρια για το μαρτύριο του Ιμάμη Χαμενεΐ και με την ελπίδα για τη νίκη του Ιράν, ενημερώνεται ο ηρωικός λαός ότι, δεδομένου του αιμοδιψούς σχεδίου του εχθρού για τρομοκρατικές ενέργειες και ταραχές στους δρόμους ως επόμενο βήμα μετά τη βομβιστική επίθεση σε συγκεκριμένες στρατιωτικές και αστυνομικές εγκαταστάσεις, οποιαδήποτε κίνηση που διαταράσσει την ασφάλεια θα θεωρείται άμεση συνεργασία με τον εχθρό και θα αντιμετωπιστεί με τη σιδηρά πυγμή των παιδιών σας στην Υπηρεσία Πληροφοριών των Φρουρών».