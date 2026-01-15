Απειλές Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση στις διαδηλώσεις κατά του ICE στη Μινεσότα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Πέμπτη ότι θα χρησιμοποιήσει τον Insurrection Act, έναν νόμο που του επιτρέπει να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις, στη Μινεσότα, εν μέσω κλιμακούμενης έντασης γύρω από την ανάπτυξη ομοσπονδιακών πρακτόρων στην πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της πολιτείας, η οποία έχει γίνει επίκεντρο καθημερινών συγκρούσεων.

«Αν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί της Μινεσότα δεν υπακούσουν στο νόμο και δεν σταματήσουν τους επαγγελματίες ταραχοποιούς και εξεγερμένους από το να επιτίθενται στους Πατριώτες της I.C.E., που απλώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, θα εφαρμόσω τον INSURRECTION ACT», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

Η ανάρτηση του Τραμπ έγινε έπειτα από τον πυροβολισμό ενός άνδρα μετανάστη από τη Βενεζουέλα, από πράκτορα της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολις, μια εβδομάδα μετά τον θάνατο από σφαίρες συναδέλφου του στην ίδια πόλη της Ρενέ Γκουντ.

Σημειώνεται ότι το Insurrection Act είναι νόμος που εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις στο έδαφος των ΗΠΑ.