Η Μέση Ανατολή φλέγεται

Ο επικεφαλής του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί υποσχέθηκε σήμερα ότι θα πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ με μια δύναμη που δεν θα έχει προηγούμενο μετά την επίθεση των δύο χωρών εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας που κόστισε τη ζωή στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

YESTERDAY IRAN FIRED MISSILES AT THE UNITED STATES AND ISRAEL, AND THEY DID HURT. TODAY WE WILL HIT THEM WITH A FORCE THAT THEY HAVE NEVER EXPERIENCED BEFORE. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 1, 2026

«ΧΘΕΣ, ΤΟ ΙΡΑΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕ ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ, ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΚΑΚΟ, ΣΗΜΕΡΑ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΠΟΤΕ», έγραψε ο Αλί Λαριτζανί σε μήνυμα που δημοσιοποίησε στο X, χρησιμοποιώντας τη μεγαλογράμματη γραφή που είναι προσφιλής στον Τραμπ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

