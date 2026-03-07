Απειλές Λαριτζανί κατά ΗΠΑ - Ισραήλ: Θα τους κάνουμε να μετανιώσουν

«Θα κάνουμε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να μετανιώσουν για την απόφασή τους», δήλωσε ο πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, σε μήνυμά του στο Telegram.

«Όλοι οι θεσμοί της Ισλαμικής Δημοκρατίας -οι ένοπλες δυνάμεις, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), οι πολιτικοί και δικαστικοί θεσμοί, καθώς και η κοινωνία- συμφωνούν στην επιβολή θανατηφόρων πληγμάτων στον εχθρό», πρόσθεσε.

Παράλληλα, προειδοποίησε τις χώρες της περιοχής να αποφύγουν τη συνεργασία με ΗΠΑ και Ισραήλ. «Οι γείτονές μας θα πρέπει να ενεργήσουν με σύνεση και να αποφύγουν κάθε συνεργασία με τους ορκισμένους εχθρούς του Ισλάμ», ανέφερε χαρακτηριστικά.