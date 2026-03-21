Απειλές Ιράν στα Εμιράτα: Θα υποστείτε σφοδρά αντίποινα, σε περίπτωση επίθεσης στα δύο νησιά του Κόλπου

Ο στρατός του Ιράν προειδοποίησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να μην επιτρέψουν επιθέσεις από το έδαφός τους σε δύο αμφισβητούμενα νησιά στον Κόλπο, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

«Προειδοποιούμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι εάν οποιαδήποτε περαιτέρω επιθετικότητα προέρχεται από το έδαφός τους εναντίον των ιρανικών νησιών Άμπου Μούσα και Μείζονος Τούνμπ στον Περσικό Κόλπο, οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις του Ιράν θα υποβάλουν το Ρας Αλ Χάιμα στα ΗΑΕ σε σφοδρά πλήγματα», αναφέρει η επιχειρησιακή διοίκηση του στρατού, Χατάμ Αλ-Ανμπίγια, σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το Άμπου Μούσα και τα νησιά Μείζονος Τούνμπ, τα οποία ελέγχονται από το Ιράν αλλά διεκδικούνται από τα ΗΑΕ, αποτελούν εδώ και καιρό πηγή διαμάχης μεταξύ των δύο χωρών.

Τα νησιά βρίσκονται στον Κόλπο κοντά στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων συνήθως διέρχεται περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου.

Το Ιράν κατηγορεί τα κράτη του Κόλπου ότι επιτρέπουν στις αμερικανικές δυνάμεις να πραγματοποιούν επιθέσεις από το έδαφός τους και έχει εξαπολύσει επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον αυτών που αποκαλεί «αμερικανικά συμφέροντα» σε αυτές τις χώρες καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Τα κράτη του Κόλπου έχουν επανειλημμένα αρνηθεί αυτές τις κατηγορίες, λέγοντας ακόμη και πριν από τον πόλεμο ότι δεν θα επέτρεπαν να χρησιμοποιηθεί το έδαφός τους ή ο εναέριος χώρος τους για επίθεση στο Ιράν.