Απειλεί ξανά ο Τραμπ το Σικάγο με στρατό: Θα καταλάβουν γιατί αποκαλούμε το Πεντάγωνο υπουργείο πολέμου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε για άλλη μια φορά σήμερα το Σικάγο, την τρίτη σε πληθυσμό πόλη της χώρας, με στρατιωτική επέμβαση, επικαλούμενος τη νέα ονομασία του Πενταγώνου, που πλέον αποκαλείται «υπουργείο Πολέμου», την ώρα που η αντιπολίτευση των Δημοκρατικών καταγγέλλει έναν «δυνητικό δικτάτορα».

«Το Σικάγο θα καταλάβει γιατί το αποκαλούμε υπουργείο Πολέμου» ανέφερε σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ, ο οποίος απειλή εδώ και πολλές ημέρες να στείλει ομοσπονδιακούς στρατιώτες για να «επιτεθούν στην εγκληματικότητα».

Η ανάρτηση περιλαμβάνει μια φωτογραφία, δημιούργημα της Τεχνητής Νοημοσύνης, που δείχνει τον Τραμπ με στρατιωτική στολή, με φόντο πυρκαγιές και ένα ελικόπτερο να πετά στον πορτοκαλί ουρανό του Σικάγο.

Χαρακτηρίζοντας το Σικάγο «ποντικότρυπα» και «παγκόσμια πρωτεύουσα των φόνων» ο Τραμπ απειλεί από τα τέλη Αυγούστου ότι θα αναπτύξει την Εθνοφρουρά, όπως έχει κάνει ήδη σε άλλα προπύργια των Δημοκρατικών: το Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον.

Ένστολοι στρατιώτες με θωρακισμένα οχήματα περιπολούν από τα μέσα Αυγούστου στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα.