Απειλεί ξανά ο Πούτιν: Αν η Ουκρανία μας επιτεθεί με δυτικά όπλα, θα είμαστε σε πόλεμο με το ΝΑΤΟ

Σε νέες απειλές προχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, διαμηνύοντας ότι «αν η Δύση επιτρέψει στην Ουκρανία να πραγματοποιεί πλήγματα σε ρωσικά εδάφη με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που έχουν εφοδιάσει το Κίεβο δυτικές χώρες, αυτό θα σήμαινε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε πόλεμο με τη Ρωσία».

«Αν ληφθεί αυτή η απόφαση, αυτό δεν θα σήμαινε τίποτα λιγότερο από την άμεση εμπλοκή των χωρών του ΝΑΤΟ στον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό θα άλλαζε την ίδια τη φύση του πολέμου. Θα σήμαινε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε πόλεμο κατά της Ρωσίας» δήλωσε ο Πούτιν σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram από δημοσιογράφο που καλύπτει τη ρωσική προεδρία.

Λίγο νωρίτερα, πάντως, η Ρωσία μετέδωσε ότι ανακατέλαβε 10 χωριά στην περιοχή του Κουρσκ, εκεί όπου τον περασμένο μήνα η Ουκρανία ξεκίνησε μεγάλης κλίμακας εισβολή.

«Στρατεύματα ελευθέρωσαν 10 οικισμούς σε μόλις δύο μέρες» μετέδωσε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του στο Telegram.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Αυγούστου, ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων είχε δηλώσει ότι το Κίεβο ελέγχει 100 οικισμούς και έκταση 1.294 τ.χ. στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ και από την αρχή της επίθεσης έχει συλλάβει 594 στρατιώτες του εχθρού.

«Μέχρι σήμερα έχουμε πάρει τον έλεγχο 1.294 τετραγωνικών χιλιομέτρων εδάφους και 100 οικισμών», δήλωσε ο Ολεσκάντρ Σίρσκιι στη διάρκεια ενός φόρουμ στο Κίεβο. «Πεντακόσια ενενήντα τέσσερα μέλη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων έχουν αιχμαλωτιστεί στη ζώνη αυτή», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή εντείνεται η ρωσική επιθετικότητα στο μέτωπο του πολέμου με την Ουκρανία, κάτι που θέτει σε κατάσταση προβληματισμού και συναγερμού τη δυτική κοινότητα όσον αφορά στον βαθμό της στήριξης που θα παράσχει στο Κίεβο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε, νωρίτερα, ότι ο ρωσικός στρατός έχει αρχίσει την αντεπίθεση στη ρωσική δυτική περιοχή του Κουρσκ.

Ο Ζελένσκι με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ δήλωσε, «Άλλο ένα έγκλημα από τη Ρωσία. Σήμερα ο επιτιθέμενος εξαπέλυσε πυρά σε οχήματα της διεθνούς επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή του Ντονέτσκ».

«Όπως γνωρίζουμε, δύο τραυματίες δέχονται ειδική βοήθεια. Δυστυχώς, όμως, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη ρωσική επίθεση. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων» πρόσθεσε.

«Σε αυτόν τον πόλεμο όλα είναι απολύτως ξεκάθαρα όσον αφορά στη ρωσική βαρβαρότητα. Η Ουκρανία υπερασπίζεται τη ζωή. Εάν κάποιος θέλει να ακούσει και τις ''δύο πλευρές'', στη Ρωσία αυτό εκλαμβάνεται ως το δικαίωμα να αφαιρούνται ζωές» συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

