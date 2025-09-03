Απαράδεκτη η πρόταση Πούτιν να γίνει η συνάντηση με Ζελένσκι στη Μόσχα, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ
03/09/2025 • 18:24
03/09/2025 • 18:24
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα την πρόταση του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση ανάμεσά του και στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα.

Συγκεκριμένα, ο Σιμπίχα τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ, λίγο μετά τις δηλώσεις Πούτιν από το Πεκίνο, ότι υπάρχουν «τουλάχιστον 7 χώρες που είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν μια συνάντηση ανάμεσα στους ηγέτες των δύο χωρών».

Επισημαίνει δε ότι η ιδέα του Ρώσου πρόεδρου να γίνει η συνάντηση στη Μόσχα δείχνει ότι «ο Πούτιν συνεχίζει να τα βάζει με τους πάντες» και ότι «μόνο η αυξημένη πίεση μπορεί να αναγκάσει τη Ρωσία να πάρει επιτέλους στα σοβαρά την ειρηνευτική διαδικασία».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ουκρανού υπουργού Εξωτερικών:

«Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον επτά χώρες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας και της Ρωσίας για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Η Αυστρία, η Αγία Έδρα, η Ελβετία, η Τουρκία και τρία κράτη του Κόλπου. Αυτές είναι σοβαρές προτάσεις και ο Πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση ανά πάσα στιγμή.

Ωστόσο, ο Πούτιν συνεχίζει να τα βάζει με τους πάντες κάνοντας εν γνώσει του απαράδεκτες προτάσεις. Μόνο η αυξημένη πίεση μπορεί να αναγκάσει τη Ρωσία να πάρει επιτέλους στα σοβαρά την ειρηνευτική διαδικασία».

 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
