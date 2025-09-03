Απαράδεκτη η πρόταση Πούτιν να γίνει η συνάντηση με Ζελένσκι στη Μόσχα, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ

«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα την πρόταση του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση ανάμεσά του και στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα.
Συγκεκριμένα, ο Σιμπίχα τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ, λίγο μετά τις δηλώσεις Πούτιν από το Πεκίνο, ότι υπάρχουν «τουλάχιστον 7 χώρες που είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν μια συνάντηση ανάμεσα στους ηγέτες των δύο χωρών».
Επισημαίνει δε ότι η ιδέα του Ρώσου πρόεδρου να γίνει η συνάντηση στη Μόσχα δείχνει ότι «ο Πούτιν συνεχίζει να τα βάζει με τους πάντες» και ότι «μόνο η αυξημένη πίεση μπορεί να αναγκάσει τη Ρωσία να πάρει επιτέλους στα σοβαρά την ειρηνευτική διαδικασία».
Right now, at least seven countries are ready to host a meeting between leaders of Ukraine and Russia to bring an end to the war. Austria, the Holy See, Switzerland, Türkiye, and three Gulf states.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 3, 2025
Αναλυτικά η ανάρτηση του Ουκρανού υπουργού Εξωτερικών:
«Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον επτά χώρες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας και της Ρωσίας για να τερματιστεί ο πόλεμος.
Η Αυστρία, η Αγία Έδρα, η Ελβετία, η Τουρκία και τρία κράτη του Κόλπου. Αυτές είναι σοβαρές προτάσεις και ο Πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση ανά πάσα στιγμή.
Ωστόσο, ο Πούτιν συνεχίζει να τα βάζει με τους πάντες κάνοντας εν γνώσει του απαράδεκτες προτάσεις. Μόνο η αυξημένη πίεση μπορεί να αναγκάσει τη Ρωσία να πάρει επιτέλους στα σοβαρά την ειρηνευτική διαδικασία».