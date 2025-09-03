Απαράδεκτη η πρόταση Πούτιν να γίνει η συνάντηση με Ζελένσκι στη Μόσχα, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ

«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα την πρόταση του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση ανάμεσά του και στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα.

Συγκεκριμένα, ο Σιμπίχα τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ, λίγο μετά τις δηλώσεις Πούτιν από το Πεκίνο, ότι υπάρχουν «τουλάχιστον 7 χώρες που είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν μια συνάντηση ανάμεσα στους ηγέτες των δύο χωρών».

Επισημαίνει δε ότι η ιδέα του Ρώσου πρόεδρου να γίνει η συνάντηση στη Μόσχα δείχνει ότι «ο Πούτιν συνεχίζει να τα βάζει με τους πάντες» και ότι «μόνο η αυξημένη πίεση μπορεί να αναγκάσει τη Ρωσία να πάρει επιτέλους στα σοβαρά την ειρηνευτική διαδικασία».

Right now, at least seven countries are ready to host a meeting between leaders of Ukraine and Russia to bring an end to the war. Austria, the Holy See, Switzerland, Türkiye, and three Gulf states.



These are serious proposals and President Zelenskyy is ready for such a meeting…

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ουκρανού υπουργού Εξωτερικών:

«Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον επτά χώρες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας και της Ρωσίας για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Η Αυστρία, η Αγία Έδρα, η Ελβετία, η Τουρκία και τρία κράτη του Κόλπου. Αυτές είναι σοβαρές προτάσεις και ο Πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση ανά πάσα στιγμή.

Ωστόσο, ο Πούτιν συνεχίζει να τα βάζει με τους πάντες κάνοντας εν γνώσει του απαράδεκτες προτάσεις. Μόνο η αυξημένη πίεση μπορεί να αναγκάσει τη Ρωσία να πάρει επιτέλους στα σοβαρά την ειρηνευτική διαδικασία».